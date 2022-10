Werbung

Mit der P300, 2 TB, HDWD320 aktualisiert Toshiba ein weiteres Modell seiner Desktop-Reihe mit SMR als Aufnahmemethode. Zusätzlich zu den 4-TB- und 6-TB-Varianten bietet nun auch die 2 TB P300 den niedrigen Verbrauch und hohe Leistung einer aktuellen SMR-Festplatte. Mehr dazu präsentieren wir im ausführlichen Test-Artikel.

Eine Festplatte mit 2 TB im Test bei Hardwareluxx? Nein, wir schreiben nicht das Jahr 2009. Bei der Toshiba P300 mit einer Speicherkapazität von 2 TB handelt es sich um ein sehr modernes Laufwerk mit Shingled-Magnetic-Recording (SMR) als Aufnahmemethode. Daher ist ein Blick auf diese Festplatte als Technologieträger durchaus interessant, auch wenn sie vermutlich eher in Fertig-PCs als preiswerter Massenspeicher ihren Einsatzort findet.

Die gesamte Reihe P300 von Toshiba erlebt gegenwärtig einen Umbruch, von älteren Modellen mit CMR als Aufnahmemethode (Modellnummern im 100er-Bereich) hin zu neuen SMR-Festplatten (Modellnummern 200 und 300), die mit ihrer geringen Leistungsaufnahme und Lautstärke hervorragend für die Verwendung in Desktop-PCs geeignet sind.

Das Modell mit 6 TB, die HDWD260UZSVA, steht uns zwar nicht mehr zum direkten Vergleich zur Verfügung, jedoch konnte das Sample der Toshiba P300 4 TB, HDWD240UZSVA, bei unserem Redakteur verbleiben. Daher bietet sich hier so noch ein direkter Vergleich an. Toshiba gibt keine Informationen zu den verbauten Plattern und Schreib- / Leseköpfen, sodass wir nur auf die Erfahrung unseres Redakteurs bauen können.

Dem geübten Leser ist bereits aufgefallen, dass die Modelle mit 4-TB- und 6-TB- eine 200er-Nummer tragen und das von uns getestete Modell mit 2 TB Speicherkapazität eine Nummer beginnend mit einer 3 trägt. Dies ist damit zu erklären, dass es auch eine HDWD220UZSVA gibt, welche, genau wie die Modelle mit 4-TB- und 6-TB-Speicherplatz, mit 5.400 rpm dreht. Unser Modell HDWD320 verfügt über eine Betriebsdrehzahl von 7.200 rpm. Die daraus resultierende niedrigere Latenz könnte helfen, den Einfluss der Aufnahmemethode SMR auf das dauerhafte Schreiben von Daten zu mindern. Ein ähnliches Laufwerk mit geringerer Baugröße haben wir bereits mit der Seagate BarraCuda ST500LM034, 500GB, im 2,5-Zoll-Format (ehemals BarraCuda Pro 2,5-Zoll) im Test gehabt. Kurioserweise hat sich unser Redakteur im Artikel der BarraCuda ST500LM034 die Frage gestellt, ob diese Festplatte bereits das letzte neu erscheinende Modell im Bereich der 2,5-Zoll-Festplatten darstellte. Auch wenn er damit im Bereich der 2,5-Zoll-Festplatten recht behielt, kommt das Konzept aus 7.200 rpm und SMR als Aufnahmemethode hier bei der P300 im Jahr 2022 exakt genauso zum Einsatz.

Hersteller Toshiba Serie P300

Typ P300 2 TB Kapazität 2 TB Betriebstemperaturbereich 0°C- 60°C nicht korrigierbare Lesefehler pro gelesenem Bit, max.

1 Sektor pro 10E14

Aufnahmemethode SMR Lade- und Entladezyklen 600000 Erschütterungssensoren ja Maximaler jährlicher Workload 300 TB Cache 256 MB U/min 7200 U/min Übertragungsgeschwindigkeit keine Angabe Übertragungsstandard SATA III 6G Energieverbrauch Last/Leerlauf/Standby 5,21 W / Keine Angabe / Keine Angabe

Geräusch (dB(A)) Leerlauf /Last 25 / keine Angabe MTBF 1.200.000 h Garantie 5 Jahre Modell HDWD320UZSVA

Leider macht Toshiba in seiner Datenauflistung auf der Website zur P300 2 TB keine Angaben zur maximalen sequenziellen Transferrate, was gerade im Vergleich zu den älteren CMR-Modellen von Interesse gewesen wäre. Eine kuriose Sache findet sich dennoch: Die Festplatten der P300-Serie verfügen über Schocksensoren, welche gerade beim Einsatz als externe Festplatte einen Mehrwert bedeuten. Ob es sich hierbei nur um reine Sensoren zur Erkennung von Schlägen gegen das arbeitende Laufwerk handelt oder ob diese mit der Sensorik der N300-Modelle zur Erkennung von Schwingungen im RAID-Betrieb dienen, bleibt am Ende das Datenblatt schuldig. Daher gilt wie immer die klare Empfehlung: Wer Festplatten für den NAS-Betrieb benötigt, wählt auch diese für seinen Anwendungsfall. Bei Toshiba wären das die Modelle N300.