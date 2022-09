KW36 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die Kioxia BG5 oder den MSI MEG Aegis Ti5 12th ausführlich auf den Prüfstand gestellt, sondern auch den Corsair Vengeance RGB DDR5-6400 CL38, die Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux und die Cooler Master Mobius 120 getestet. Unsere neue Server-Hardware stand während der letzten Tage ebenso im Fokus wie das XMG NEO 17 M22 samt XMG OASIS.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Mittwoch, 31. August 2022: Kioxia BG5 im Test: Schnelle SSD für kleinste Systeme mit PCIe4

Mit der neuen BG5 schickt Kioxia die neueste Generation seiner weit verbreiteten OEM-SSDs in Rennen. Dank aktualisiertem BiCS5-NAND soll der Massenspeicher durch die höhere Speicherdichte sowohl günstiger als auch stromsparender werden, wobei nicht zuletzt dank PCIe4 auch die Performance deutlich steigen soll. In Ausführungen sowohl im 2280- sowie im kleinen 2230-Format wird die Kioxia BG5 ihren Platz vor allem in Notebooks und Tablets finden. Ob die BG5 dabei eine gute Grundlage für schnelle Systeme darstellt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Freitag, 02. September 2022: MSI MEG Aegis Ti5 12th im Test: Noch schneller mit neuer Hardware

Der MSI MEG Aegis Ti5 geht mit neuen Hardware-Komponenten in die nächste Runde, bleibt aber auch weiterhin ein extravagantes Komplettsystem mit so einigen spannenden Features. Wie sich die neueste Generation in Sachen Leistung, Lautstärke und Temperatur-Verhalten schlägt, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel. Wir haben dem fast 5.000 Euro teuren Gaming-Tower ausführlich auf den Zahn gefühlt... [weiterlesen]

Montag, 05. September 2022: Mit Zurückhaltung bei den Timings: Corsair Vengeance RGB DDR5-6400 CL38 im Test

Da in Kürze auch AMD-Systeme mit Ryzen-7000-Prozessoren auf der neuen AM5-Plattform auf DDR5-Speicher wechseln, wird dieser Standard immer wichtiger. Zwar bietet AMD mit EXPO ein eigenes Profil-System für die Module an, aber auch XMP dürfte auf den Mainboards funktionieren. Insofern könnten alle DDR5-Module diverser Hersteller interessant sein. Heute schauen wir uns den Corsair Vengeance RGB DDR5-6400 CL38-40-40-84 an... [weiterlesen]

Dienstag, 06. September 2022: Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux im Test: Wirken die Performanceoptimierungen?

Bei der Flux-Serie hat Cooler Master eine Reihe von Verbesserungen umgesetzt. Pumpe, Kühler, Radiator und Lüfter sollen verbessert worden sein. Mit dem Test der MasterLiquid PL360 Flux wollen wir klären, ob und wie sehr sich die Optimierungen auswirken... [weiterlesen]

Dienstag, 06. September 2022: Server-Upgrade: Wir bauen einen neuen Server

Die Gründe für ein Server-Upgrade können vielfältig sein: Teilweise möchte man die neue Architektur für Performanceherausforderungen verwenden, teilweise um mehrere Server zu virtualisieren, oder aber um ältere Geräte abzulösen, die eventuell ausfallen könnten. Eines gemeinsam haben solche Upgrades aber: Richtig gute Hardware ist teuer. Wir nutzen unser Know-How und basteln uns einen eigenen neuen Server und zeigen, wie es geht... [weiterlesen]

Donnerstag, 08. September 2022: Cooler Master Mobius 120 und Mobius 120P ARGB im Test: Performancelüfter mit Ring Blade Design

Cooler Masters neue Mobius-Serie tritt mit dem Anspruch an, für Innovation und Performance zu sorgen. Im Doppeltest von Mobius 120 und Mobius 120P ARGB klären wir, was die Lüfter von anderen unterscheiden soll - und natürlich auch, wie leistungsstark sie wirklich sind... [weiterlesen]

Freitag, 09. September 2022: XMG NEO 17: Die neue Generation mit optionaler Wasserkühlung im Test

Das XMG NEO 17 (M22) ist in vielen Belangen eine Besonderheit. So bietet es nicht nur mitunter die schnellsten Hardware-Komponenten an, sondern tut dies im Gegensatz zu vielen anderen Geräten seiner Klasse sogar ohne künstliche Drosselung, um Kühlung und Stromversorgung nicht zu überfordern. Aber auch die restliche Ausstattung kann mit 16:10-Display, mechanischen Cherry-MX-Switches, 2,5-GBit/s-Ethernet oder der Möglichkeit, eine externe Wasserkühlung anzuschließen, überzeugen. Wie sich der rund 4.000 Euro teure High-End-Gaming-Bolide im Alltag schlägt, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]