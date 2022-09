Seite 1: Cooler Master Mobius 120 und Mobius 120P ARGB im Test: Performancelüfter mit Ring Blade Design

Cooler Masters neue Mobius-Serie tritt mit dem Anspruch an, für Innovation und Performance zu sorgen. Im Doppeltest von Mobius 120 und Mobius 120P ARGB klären wir, was die Lüfter von anderen unterscheiden soll - und natürlich auch, wie leistungsstark sie wirklich sind.

Cooler Master setzt bei seinen neuen Lüftern auf ein sogenanntes Ring Blade Design. Dabei werden die Spitzen der Rotorblätter durch einen Ring miteinander verbunden. Sie sollen so stabilisiert und Vibrationen reduziert werden. Durch weitere Anpassungen soll der Airflow optimiert und der Schallpegel reduziert werden. Ein neues Loop Dynamic Bearing (LDB) sorgt laut Cooler Master für eine konsistente Schmierung und erhöht so die Lebensdauer.

Cooler Master hat sich wohl vom umlaufenden Ring um die Lüfterblätter dazu inspirien lassen, die Lüfter nach dem Möbiusband zu benennen. Ein richtiges Möbiusband hat allerdings nur eine Kante und eine Seite. Der Hersteller hat uns die beiden Lüfter nicht Einzelverpackungen, sondern in einer speziellen Testsample-Verpackung zugeschickt. Das unterstreicht, dass der Hersteller einige Hoffnungen in diese Lüfter setzt. Man sieht die Mobius-120-Serie zudem selbstbewusst als Alternative zu einem der besten Lüfter am Markt - dem Noctua NF-A12x25.

Vorerst gibt es innerhalb der Serie zwei Modelle: Den Mobius 120 und den Mobius 120P ARGB. Beides sind 120-mm-PWM-Lüfter. Der Mobius 120 ist ein unbeleuchteter Lüfter mit einer Maximaldrehzahl von 2.050 U/min. Der Mobius 120P ARGB erhält nicht nur eine A-RGB-Beleuchtung, sondern zusätzlich eine nochmals höhere Maximaldrehzahl von 2.400 U/min.

Passend zum gehobenen Anspruch setzt Cooler Master auch gehobene Preise an. Der Mobius 120 soll 29,99 Euro kosten und für den Mobius 120P ARGB werden 34,99 Euro aufgerufen.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: