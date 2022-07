KW27 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur als eine der ersten Redaktionen überhaupt das neue MSI Titan GT77 12UHS auf den Prüfstand stellen können, sondern außerdem das Jonsbo HX6250 und HX7280 testen können. Aber auch die Glorious GMMK 2 Compact, der LG UltraGear 34GP950G-B und das ASRock Z690 PG Velocita standen in diesen Tagen bei uns auf dem Teststand.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 30. Juni 2022: DG1 als Vorbote im Kurztest: Gunnir lris Xe Max Index V2

Im Januar 2021 kündigte Intel die Umsetzung einer Desktop-Lösung auf Basis des DG1-Chips, der wiederum auf der Xe-LP-Architektur basiert, an. Vorerst sollten nur OEMs und Systemintegratoren eine solche Karten anbieten dürfen, für die chinesischen Markt gelten aber, auch in Anbetracht des primären Fokus für die erste Arc-Generation, andere Regeln. Und so stellte Gunnir mit der lris Xe Max Index V2 eine Desktop-Umsetzung vor, die inzwischen auch den Weg in unsere Gefilde gefunden hat. In Vorbereitung auf den Start der ersten Arc-Generation in Europa werfen wir heute einen kurzen Blick auf die DG1-Umsetzung... [weiterlesen]

Freitag, 01. Juli 2022: Jonsbo HX6250 und HX7280 im Test: Schwarz wie die Nacht

Jonsbo bietet mit zwei HX6250 und HX7280 Luftkühler an, die sich ganz in Schwarz zeigen und eine hohe Kühlleistung bieten sollen. Wir testen das wuchtige Single-Tower-Modell HX6250 und den Triple-Lüfter-Kühler HX7280 im Doppeltest... [weiterlesen]

Sonntag, 03. Juli 2022: Glorious GMMK 2 Compact im Test: Hot-Swappable-Board in weißem Gewand

Glorious PC Gaming-Race hat eine weitere Custom-Tastatur veröffentlich und dieses Mal in einem 65-%-Layout bei dem nicht nur die Tastenkappen sonder auch die vorinstallierten neuen FOX-Switches getauscht werden können. Wir haben das kompakte Keyboard einem ausführlichen Praxis-Test unterzogen... [weiterlesen]

Montag, 04. Juli 2022: LG UltraGear 34GP950G-B im Test: Nano-IPS-Gerät im 34-Zoll-Format

Der LG UltraGear 34GP950G-B ist im Gaming-Segment des Herstellers eines der Top-Modelle und soll mit einer Diagonale von 34 Zoll im 21:9-Format, Curved-Panel, maximal 180 Hz, G-Sync Ultimate und einer RGB-Beleuchtung passionierte Gamer ansprechen. Gleichzeitig soll das Nano-IPS-Panel mit erstklassigen Farben und HDR-Features aufwarten können. Wie sich das Display in der Praxis schlägt, klärt unser Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 06. Juli 2022: CPU-OC hui, RAM-OC pfui: ASRock Z690 PG Velocita im Test

Unter den zahlreichen LGA1700-Mainboards für Intels Alder-Lake-S-Prozessoren gesellt sich ASRocks Z690 PG Velocita aus der Phantom-Gaming-Serie, das keine Standardkost an Ausstattungsmerkmalen mitbringt und auch bei der CPU-Spannungsversorgung gut aufgestellt sein sollte. Wir haben die ASRock-Platine auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Freitag, 08. Juli 2022: MSI Titan GT77 12UHS: Das erstaunlich schlanke Gaming-Flaggschiff im Test

Das MSI Titan GT77 12UHS ist ein echtes Gaming-Schlachtschiff, wie wir es schon länger nicht mehr im Test hatten. Und doch ist vieles anders, denn Gehäuse und Netzteil fallen erstaunlich kompakt aus. Trotzdem gibt es eine bis oben hin dick aufgetragene Ausstattung. Schon die Hauptkomponenten müssen sich nicht vor ihren Desktop-Gegenstücken verstecken, dazu gibt es massig Speicher, eine mechanische Tastatur mit Cherry-MX-Switches, eine RGB-Beleuchtung und natürlich einen pfeilschnellen 17-Zoll-Bildschirm. Wie sich das Topmodell mit HX-CPU und Ti-Grafik zu einem Gesamtpreis von fast 5.600 Euro schlägt, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel. Wir durften den Boliden als eine der ersten Redaktionen ausführlich auf den Prüfstand stellen... [weiterlesen]