Glorious GMMK 2 Compact im Test: Hot-Swappable-Board in weißem Gewand

Glorious PC Gaming-Race hat eine weitere Custom-Tastatur veröffentlich und dieses Mal in einem 65-%-Layout bei dem nicht nur die Tastenkappen sonder auch die vorinstallierten neuen FOX-Switches getauscht werden können. Wir haben das kompakte Keyboard einem ausführlichen Praxis-Test unterzogen.

Den meisten Lesern wird Glorious PC Gaming-Race ein Begriff sein wenn es um die Pro-Variante der Tastatur geht oder um die Mäuse in starker Leichtbauweise, welche wir ebenfalls schon hier getestet haben, beispielsweise das Model O Wireless. Mit der GMMK 2 Compact haben wir dieses Mal eine Tastatur bekommen, die sich noch individueller an die Wünsche des Kunden anpassen lässt. Bei der GMMK 2 Compact beschränkt sich die Anpassbarkeit nicht nur auf die Tastenkappen oder die RGB-Beleuchtung, auch die Switches an sich können getauscht werden.

Dadurch ergeben sich völlig neue Konfigurationen und für den Mainstream-Markt hat Glorious PC Gaming-Race ein ISO-Board verwendet, man muss sich also nicht zwangsläufig an ANSI gewöhnen, auch wenn ANSI bei vielen Freunden von Custom-Tastaturen die erste Wahl darstellt. Dies liegt vor allem an der Verfügbarkeit von Keycap-Sets und den unterschiedlichen Boards die meistens eher in ANSI erhältlich sind.