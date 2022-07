Seite 1: CPU-OC hui, RAM-OC pfui: ASRock Z690 PG Velocita im Test

Unter den zahlreichen LGA1700-Mainboards für Intels Alder-Lake-S-Prozessoren gesellt sich ASRocks Z690 PG Velocita aus der Phantom-Gaming-Serie, das keine Standardkost an Ausstattungsmerkmalen mitbringt und auch bei der CPU-Spannungsversorgung gut aufgestellt sein sollte. Wir haben die ASRock-Platine auf den Prüfstand gestellt.

Mit den Phantom-Gaming-Brettern möchte ASRock im Gaming-Segment ordentlich mitmischen. Je nach Modell gelingt es dem Hersteller, mal mehr, mal weniger. Ein interessantes Modell haben wir uns nun mit dem Z690 PG Velocita herausgesucht. Für knapp 400 Euro wird die LGA1700-Platine derzeit bei geizhals.de gelistet und bringt auch einiges an Ausstattung mit. Natürlich werden wir uns hierzu die Details genauer anschauen und die Platine gegen die anderen LGA1700-Mainboards antreten lassen.

Die Farbgebung des ASRock Z690 PG Velocita erinnert mit Schwarz, Rot und Silber an die vergangene Fatal1ty-Zeit. Generell setzt ASRock auf das bewährte ATX-Format. Unsere Leser können wir bezüglich des PCH-Kühlers beruhigen: Auch wenn es so aussieht, als wenn ein Lüfter präsent ist, so ist dies nicht der Fall und entspricht rein der Optik. Anders sieht es dagegen beim VRM-Kühler aus. Doch dazu gehen wir später noch genauer ein.

Die technischen Eigenschaften

Dies sind die technischen Eigenschaften des ASRock Z690 PG Velocita:

Die Daten des ASRock Z690 PG Velocita in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASRock

Z690 PG Velocita Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1700 (Intel Alder Lake-S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

Phasen/MOSFETs 19 Phasen (16+1+2)

16x Renesas ISL99360 (VCore, 60A)

1x Renesas ISL99360 (GT, 60A)

2x Renesas ISL99360 (AUX, 60A) Preis

ab 400 Euro

Webseite ASRock Z690 PG Velocita

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z690 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.400 MHz Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) SLI / CrossFire - Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z690

1x PCIe 3.0 x16 (x2) über Intel Z690

2x PCIe 3.0 x1 über Intel Z690

SATA(e)-, SAS- und

M.2/U.2-Schnittstellen 6x SATA 6GBit/s über Intel Z690

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

1x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU (shared)

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z690 (shared)

1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4/SATA 6GBit/s über Intel Z690 USB Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern), 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern), 4x USB 3.2 Gen1 (4x extern), 4x USB 2.0 (4x intern)

ASMedia ASM3042: 2x USB 3.2 Gen1 (2x extern)

ASMedia ASM1074: 4x USB 3.2 Gen1 (4x intern) Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 1.4 Output

1x HDMI 2.1 Output WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Killer AX1675, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 Thunderbolt - LAN 1x Intel Killer E3100 2,5-GBit/s-LAN

1x Intel I219-V 1-GBit/s-LAN Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, PCH, rechte Unterseite

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU/Water-Pump-Header

5x 4-Pin Chassis/Water-Pump-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern), Clear-CMOS-Button (intern), Power-Button (intern), Reset-Button (intern) Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD

Software-Setup-Guide

vier SATA-Kabel

drei M.2-Abstandshalter und vier M.2-Schrauben

Grafikkarten-Halterung

2T2R-WLAN-Antenne

30-mm-Axiallüfter inklusive Halterung

USB-2.0-Slotblende (2x USB 2.0)

zwei ASRock-Kabelbinder

ASRock-Phantom-Gaming-Keyboard-Cap

ASRock-Phantom-Gaming-Schlüsselanhänger

ASRock-Phantom-Gaming-Postkarte

ASRock gibt dem Käufer des Z690 PG Velocita nicht nur die Standardbeigaben, wie das Handbuch, den Support-Datenträger und einen Software-Setup-Guide mit auf den Weg. Ebenfalls enthalten sind vier SATA-Kabel, eine Grafikkarten-Halterung sowie ein zusätzlicher 30-mm-Lüfter in der Axialbauweise und die dazugehörige Halterung. Neben drei M.2-Abstandshaltern und den Schrauben konnten wir in der Verpackung allerdings auch eine Slot-Blende mit zwei USB-2.0-Ports auffinden. Die beiden ASRock-Kabelbinder, der Phantom-Gaming-Keycap und dazu ein Schlüsselanhänger sowie die Postkarte runden das Ganze ab.