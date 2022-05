KW17 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Während der letzten sieben Tage gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die EVGA Z12 oder das Gigabyte Z690 AORUS Ultra ausführlich auf den Prüfstand gestellt, sondern auch dem AMD Ryzen 7 5800X3D, dem DeepCool AK400, der Samsung Portable SSD T7 Shield und der SPC Gear GK650K Omnis Kailh RGB Pudding Edition einen umfangreichen Praxistest unterzogen. Zu guter Letzt testeten unsere Redakteure die Western Digital WD_Black SN770, die Sharkoon Skiller SGH50 und die Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 21. April 2022: Die spritzwassergeschützte Gaming-Tastatur: EVGA Z12 im Test

Mit der Z12 von EVGA haben wir heute den kleinsten Vertreter aus EVGAs Tastatur-Portfolio im Testn. Die Z12 ist zwar das kleinste Modell der Reihe, kommt aber trotzdem mit ein paar Features um die Ecke, die es bei den größeren Geschwistern nicht zu finden gibt... [weiterlesen]

Freitag, 22. April 2022: Solider LGA1700-Unterbau mit langem Startatem: Das Gigabyte Z690 AORUS Ultra im Test

Als allererstes LGA1700-Mainboard hatten wir zum Alder-Lake-S-Launch Gigabytes Z690 AORUS Master im Test (Hardwareluxx-Test), das in vielen Punkten überzeugend war. Direkt unterhalb des Master-Modells angesiedelt, ist das Z690 AORUS Ultra aus der oberen Mittelklasse, das wir von Gigabyte für einen Testbericht erhalten haben. Kann auch das Z690 AORUS Ultra überzeugen... [weiterlesen]

Montag, 25. April 2022: Ein letztes Hurra auf AM4: Der Ryzen 7 5800X3D im Test

Vor etwas mehr als einer Woche erschienen die ersten Tests des Ryzen 7 5800X3D, dem ersten Prozessor mit 3D V-Cache, der explizit auf Spiele ausgelegt ist und hier seine Stärken haben soll. Inzwischen ist der Prozessor auch im Handel verfügbar. Heute wollen wir unseren Test des Einhorns für AM4 präsentieren, denn es dürfte das letzte Hurra für den Sockel AM4 sein, bevor AMD alles auf die neue Plattform umstellt. Der Ryzen 7 5800X3D dürfte auch eine Art Testballon für die Zen-4-Generation sein, denn AMD wird die 3D-V-Cache-Strategie fortsetzen und sogar ausbauen wollen. In welchen Marktsegmenten dies aber Sinn macht, dürften aktuelle Erfahrungen festlegen... [weiterlesen]

Dienstag, 26. April 2022: DeepCool AK400 im Test: Schlanker und schnörkelloser Single-Towerkühler

Der DeepCool AK400 soll als flexible Allroundlösung überzeugen. Der schlanke Single-Towerkühler verspricht eine hohe Kompatibilität, aber auch eine gute Kühlleistung und einen leisen Betrieb. Doch kann er diese Versprechen auch im Praxistest einhalten... [weiterlesen]

Dienstag, 26. April 2022: Samsung Portable SSD T7 Shield im Test: Externe SSD mit Gummiüberzug

Samsungs-Portable-SSD-T7-Reihe, die bisher aus den Modellen T7 und der T7 Touch mit Fingerabdrucksensor bestand, erhält eine weitere, besonders gegen äußere Einflüsse geschützte Variante. Die Portable SSD T7 Shield mit einer Speicherkapazität von 2 TB soll durch ihren Gummimantel und der erreichten Schutzart IP65 ihre inneren Werte besonders gut schützen können. Wie sie sich in unserem Test schlägt, klären wir in diesem Artikel... [weiterlesen]

Mittwoch, 27. April 2022: SPC Gear GK650K Omnis Kailh RGB Pudding Edition und Onyx White Edition im Doppeltest

Mit der GK650K bietet SPC Gear eine mechanische Tastatur mit attraktiver Ausstattung und attraktivem Preis an. Es locken unter anderem A-RGB-Beleuchtung, Aluminiumabdeckung, magnetische Handballenauflage und ein metallischer Lautstärkeregler. Dabei haben wir uns mit der GK650K Omnis Kailh RGB Pudding Edition und der GK650K Omnis Kailh RGB Onyx White Edition gleich zwei Designvarianten in diesem Test näher angesehen... [weiterlesen]

Donnerstag, 28. April 2022: Western Digital WD_Black SN770 im Test: Blau ist das neue Schwarz

Mit der WD_Black SN770 erweitert Western Digital seine High-End-Serie um ein neues Modell, das bereits vom Namen her nicht mit der Top-SSD der Serie, der SN850, konkurrieren soll, sondern eher als Brückenschlag zwischen den Top-Modellen zu sehen ist. Dabei vermischt der Speicherspezialist Attribute der bisherigen Budget-Reihe "Blue" mit denen der Spitzenserie "Black". Ob diese Mixtur so funktioniert und für wen die WD_Black SN770 daher eine interessante SSD sein könnte, klären wir wie gewohnt mit unserem Review... [weiterlesen]

Freitag, 29. April 2022: Sharkoon Skiller SGH50 im Test: Gefälliges Headset der 60-Euro-Klasse

Das Sharkoon Skiller SGH50 will mit einer klassischen Optik, einem hohen Tragekomfort und einer Hi-Res-Audio-Zertifizierung Käufer überzeugen. Ob das preisattraktive Headset auch im Alltag punkten kann, klären wir in unserem Kurztest... [weiterlesen]

Samstag, 30. April 2022: Zumindest kühl und leise: Die Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC im Test

Mit der GeForce RTX 3090 Ti hat NVIDIA in eigenen Augen einen würdigen Abschluss der Ampere-Generation gefunden. Dies gilt aber nur für diejenigen, denen die Leistungsaufnahme und das Loch im Portemonnaie egal sind. Aber genau wie für viele andere Luxusprodukte gilt auch bei PC-Hardware: So lange es einen Markt gibt, kann man diesen auch bedienen. Heute schauen wir uns mit der Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC 24G eine weitere Interpretation dessen an, was NVIDIA den Boardpartnern als Titan-Karte auf Ampere-Basis angeboten hat... [weiterlesen]