KW08 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche Artikel online. Wir haben nicht nur Dying Light 2: Stay Human einen GPU-Test unterzogen oder das ASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi ausführlich auf den Prüfstand gestellt, sondern auch die G.Skill Trident Z Royal Elite, die MSI MEG Silent Gale P12, das MSI MEG Z690 ACE, das Dell Inspiron 16 Plus und den Intel NUC 12 Extreme Dragon Canyon getestet. Zu guter Letzt stand bei uns in dieser Woche das Antec Signature Titanium mit 1.000 W auf dem Prüfprogramm.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 18. Februar 2022: Grafisch mit Raytracing atemberaubend: Dying Light 2: Stay Human im GPU-Test

Dying Light 2: Stay Human ist einer der ersten großen Titel im Jahr 2022. Erschienen ist das von Techland entwickelte Spiel neben den aktuellen Konsolen auch für den PC. Neben den ganzen Diskussionen um die Gewaltdarstellung und eine geschnittene Fassung ist Dying Light 2 aber vor allem aus technischer Sicht einen genaueren Blick wert. Genau dies wollen wir heute tun. Wir werfen also einen genauen Blick auf die Effekte, das Upscaling per DLSS und FSR und letztendlich schauen wir uns auch an, was die aktuellen Karten von NVIDIA und AMD an FPS abliefern können... [weiterlesen]

Freitag, 18. Februar 2022: Dank BCLK-OC eine absolute Empfehlung: ASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi im Test

In einem gesonderten Artikel haben wir uns bereits dem Thema BCLK-Overclocking mit dem ASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi gewidmet und könnte daher ein Geheimtipp sein. Doch was hat die Platine selbst alles zu bieten und wie schneidet sie im Vergleich zu den anderen LGA1700-Mainboards ab? Das wollen wir in diesem Test beantworten... [weiterlesen]

Sonntag, 20. Februar 2022: G.Skill Trident Z Royal Elite im Test: Potenter DDR4 Speicher

DDR5-Speicher ist zwar in aller Munde, jedoch ist der neue Speicher aktuell nur auf einer Intel-Plattform einsetzbar und noch dazu sehr teuer. AMD-User müssen aktuell noch mit DDR4-Arbeitsspeicher vorliebnehmen, was aber für viele in Anbetracht der Verfügbarkeit und des Verkaufspreises nicht unbedingt das Schlechteste sein muss. Mit dem G.Skill Trident Z Royal Elite stellen wir ein High-End-Kit mit Samsung B Dies auf den Prüfstand... [weiterlesen]

Montag, 21. Februar 2022: MSI MEG Silent Gale P12 im Test: Silentlüfter vom Gaming-Spezialisten

MSI bietet vor allem Produkte für Spieler an - und die sind oft bunt und auffällig. Der MEG Silent Gale P12 ist hingegen ein 120-mm-Lüfter, der ohne Beleuchtung auskommt und auch akustisch maximal unauffällig sein soll. In unserem Test klären wir, wie unauffällig der Lüfter wirklich ist... [weiterlesen]

Dienstag, 22. Februar 2022: Mit Thunderbolt, aber ohne 10-GBit/s-LAN: MSI MEG Z690 ACE im Test

Bis zur offiziellen Ankündigung von MSIs MEG Z690 GODLIKE mit außergewöhnlichem Formfaktor für das Desktop-Segment konnte sich das MEG Z690 ACE als Flaggschiff bezeichnen. Folgerichtig rutscht es damit auf den Posten des Vize-Flaggschiffs, gibt dem Anwender jedoch ebenfalls neben üppiger Ausstattung eine mehr als tatkräftige CPU-Spannungsversorgung an die Hand. Ob es dem Luxus-Anspruch in der Praxis gerecht wird, zeit unser Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 24. Februar 2022: Dell Inspiron 16 Plus im Test: Ein Hybrid-Gerät mit RTX 3050 auf ganzer Linie

Das Dell Inspiron 16 Plus ist in vielen Belangen ein echtes Mittelding aus portablem Ultrabook und leistungsfähigem Gaming-Boliden. Das zeigt sich nicht nur bei der technischen Ausstattung, sondern auch beim Gehäuse, dem Display und dem restlichen Feature-Set. Wie sich der 16-Zöller mit Intel Core i7-11800H und NVIDIA GeForce RTX 3050 in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das rund 1.250 Euro teure Hybrid-Gerät ausführlich getestet... [weiterlesen]

Donnerstag, 24. Februar 2022: CPU-Temperatur als Limit: Intel NUC 12 Extreme Dragon Canyon im Test

Intel hat den NUC 12 Extreme alias Dragon Canyon in Details für Alder Lake angepasst. Unter anderem ist der Prozessor nun gesockelt und kann theoretisch getauscht werden. Ansonsten hat sich nicht viel getan im Vergleich zum Vorgänger. Seit der 11. Generation bietet Intel mit den Extreme-Varianten die Möglichkeit, eine vollwertige Desktop-Karte einzusetzen und so ist man nicht mehr auf die relativ langsamen integrierten Grafiklösungen angewiesen. Spieler, Streamer und Content Creator hat Intel mit diesem Modell ins Auge gefasst. Was es zu leisten im Stande ist - und was damit so alles möglich ist, das schauen wir uns auf den folgenden Seiten an... [weiterlesen]

Freitag, 25. Februar 2022: Antec Signature Titanium 1000W: Ein Klassiker unter den High-End-Netzteilen neu aufgelegt

Antec mit seiner langen Tradition als Netzteilhersteller hat seit einiger Zeit auch wieder eine High-End-Serie im Programm. Die "Signature"-Reihe basiert technisch auf der Plattform von Seasonics Prime-Modellen und daher dürfte eine sehr gute Performance zu erwarten sein. Wir haben uns mit dem "Signature 1000 Titanium" das technische Flaggschiff der Serie angeschaut, welches mit 80 PLUS Titanium Effizienz und der bekannten hybriden Lüftersteuerung ausgestattet ist... [weiterlesen]