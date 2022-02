Seite 1: MSI MEG Silent Gale P12 im Test: Silentlüfter vom Gaming-Spezialisten

MSI bietet vor allem Produkte für Spieler an - und die sind oft bunt und auffällig. Der MEG Silent Gale P12 ist hingegen ein 120-mm-Lüfter, der ohne Beleuchtung auskommt und auch akustisch maximal unauffällig sein soll. In unserem Test klären wir, wie unauffällig der Lüfter wirklich ist.

Wir haben diesen Lüfter bereits beim Test von MSIs Silentgehäuse MPG Quietude 100S kennengelernt und wurden von ihm positiv überrascht. Denn obwohl der Lüfter eine stattliche Maximaldrehzahl von 2.000 U/min erreicht, kann er auch flüsterleise betrieben werden. Bei geringer Abwärme kann der Lüfter per Lüfterstopp zudem komplett angehalten werden. Im Gehäusetest haben wir den MEG Silent Gale P12 ausschließlich als Gehäuselüfter an der Rückwand des MPG Quietude 100S erlebt. Doch in diesem separaten Lüftertest wollen wir nun auch prüfen, wie er sich in anderen Szenarien schlägt - z.B. hinter einem engmaschigen Staubfilter, an einem Luftkühler oder auf einem Radiator.

Im Handel soll der MEG Silent Gale P12 separat verkauft werden. Erste Listungen liegen bei rund 42 Euro, fallen für einen unbeleuchteten 120-mm-Lüfter also relativ hoch aus. Es bleibt aber abzuwarten, wie sich der Preis noch entwickeln wird.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: