KW06 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben unter anderem das Sharkoon TG7M RGB und das MSI MPG Z690 CARBON EK X getestet, aber auch schnellen DDR5-Speicher von Corsair und G.Skill auf den Prüfstand gestellt. Des Weiteren prüften unsere kritischen Blicke das PCSpecialist Titan Nova, das NZXT H1 V2, das Fractal Design Torrent Compact und Nano und die Corsair K70 RGB Pro auf Praxistauglichkeit. Mit dem ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 stand außerdem ein neuer Gaming-Router bei uns auf dem Testprogramm.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 03. Januar 2022: Sharkoon TG7M RGB im Test: Allround-Gehäuse mit Meshfront und vier RGB-Lüftern

Den neuen Midi-Tower TG7M RGB beschreibt Sharkoon selbst als "wahren Allrounder". Das Gehäuse soll mit seinen vier A-RGB-Lüftern auffallen, gleichzeitig mit seiner Meshfront und der Unterstützung für 360-mm-Radiatoren aber auch bei der Kühlleistung überzeugen... [weiterlesen]

Freitag, 04. Februar 2022: Nun ist auch die M.2-SSD unter Wasser: MSI MPG Z690 CARBON EK X im Kurztest

In der Vergangenheit haben wir uns von MSI und EKWB einige EK-X-Mainboards angeschaut, die im Vergleich zu den gewöhnlichen Modellen einen Monoblock-Wasserkühler mitbringen. So kommt es natürlich wenig überraschend, dass MSI und EKWB auch für Intels Alder-Lake-S-Prozessoren wieder entsprechende Platinen eingeplant hat. Uns hat das MPG Z690 CARBON EK X erreicht, das wir einem kurzen Test unterzogen haben... [weiterlesen]

Sonntag, 06. Februar 2022: Hoher Takt und optimierte Timings: Schneller DDR5 von Corsair und G.Skill im Test

Mit den Alder-Lake-Prozessoren führte Intel den DDR5-Speicher in den Endkundenmarkt ein. Irgendwann in der zweiten Jahreshälfte wird dann auch AMD mit dem Wechsel auf den Sockel AM5 auf den neuen Speicher setzen. DDR5 hat den Ruf noch nicht ausgereift zu sein, was sich vor allem auf die verfügbaren Module bezieht, die gerade anfangs keine hohen Transferraten und zugleich niedrige Timings erreichen konnten... [weiterlesen]

Montag, 07. Februar 2022: PCSpecialist Titan Nova im Test: Ein überraschend günstiger Gaming-Rechner

Die fast 1.700 Euro für den PCSpecialist Titan Nova mögen auf den ersten Blick mit Intel Core 5-12600KF und NVIDIA GeForce RTX 3060 viel erscheinen, doch auf den zweiten Blick ist das Gegenteil der Fall. Der Spielerechner der Briten ist schnell genug für die aktuellsten Spielekracher, hervorragend verarbeitet und im Verhältnis doch noch recht günstig, wie unser heutiger Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten zeigt... [weiterlesen]

Dienstag, 08. Februar 2022: NZXT H1 V2 im Test: Überarbeitetes Mini-ITX-Bundle aus Gehäuse, Netzteil und Kühlung

Das NZXT H1 konnte 2020 als gelungene Kombi-Lösung aus platzsparendem Mini-ITX-Gehäuse, SFX-Netzteil und AiO-Kühlung überzeugen. Mit einer überarbeiteten Version will NZXT das H1 nun noch besser machen - und auch das Problem mit der Feuergefahr endgültig hinter sich lassen... [weiterlesen]

Mittwoch, 09. Februar 2022: Fractal Design Torrent Compact und Torrent Nano im Test: Der Airflow-Zwergenaufstand

Fractal Design baut eine ganze High-Airflow-Serie auf. Denn die beiden neuen Modelle Torrent Compact und Torrent Nano versprechen ebenfalls kompromisslose Kühlung, sind aber platzsparende Alternativen zum ausgewachsenen Torrent. Wir haben die beiden Airflow-Zwerge gleich im Doppel getestet und können sie deshalb auch bestens miteinander vergleichen... [weiterlesen]

Donnerstag, 10. Februar 2022: Corsair K70 RGB Pro im Test: Runderneuerte Tastaturikone

Corsairs mechanische K70-Tastaturen sind mit mit ihrem markanten Aluminiumgehäuse unverwechselbar. Mit der K70 RGB Pro kommt nun ein neues Full-Size-Modell auf den Markt, das nicht nur den schon regelrecht klassischen Look, sondern auch eine ganz aktuelle Ausstattung bieten soll. Die Tastatur unterstützt 8.000 Hz Hyper-Polling und bietet unter anderem eine magnetische Handballenauflage, PBT-Tastenkappen, ein abnehmbares Anschlusskabel und separate Tasten bzw. Regler für die Steuerung der Medienwiedergabe... [weiterlesen]

Freitag, 11. Februar 2022: ASUS ROG Rapture GT-AXE11000: WiFi 6E Tri-Band-Router im Test

WiFi 6E soll 2022 als neuer Standard den Weg zum Endkunden finden. Angekündigt und spezifiziert ist WiFi 6E schon seit einigen Jahren, aber als typischen Henne-Ei-Problem muss es zunächst genug Client-Hardware geben, die das schnellere WLAN auch nutzen kann, bevor es Sinn macht, sich einen entsprechenden Router hinzustellen. Mit dem ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 schauen wir uns einen solchen an... [weiterlesen]