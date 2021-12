KW51 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag und damit ein letztes Mal für das Jahr 2021 werfen wir einen Blick zurück auf die vergangene Woche, während der wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online gingen. Wir haben nicht nur die neuen OnePlus Buds Z2 getestet oder die Sapphire Nitro+ S360-A auf den Prüfstand gestellt, sondern auch den MSI Summit MS321UPDE, das Alienware x17, die WD_BLACK Performance Desktop Hard Drive WD8001FZBX, den ASUS ROG Swift PG32UQ und die Patriot Viper PVN 110 auf dem Teststand. Zu guter Letzt brachten wir unsere SSD-FAQ auf den neusten Stand.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 16. Dezember 2021: OnePlus Buds Z2 im Test: Die günstigere ANC-Option von OnePlus

Aktive Geräuschunterdrückung war bei OnePlus bisher den höherklassigen Ohrhörern vorbehalten. Doch mit den Buds Z2 erhalten nun auch etwas günstigere, kabellose Modelle ANC. Im Test klären wir, wie effektiv Umgebungsgeräusche wirklich unterdrückt werden und ob die OnePlus Buds Z2 insgesamt empfehlenswert sind... [weiterlesen]

Freitag, 17. Dezember 2021: Sapphire Nitro+ S360-A im Test: AiO-Kühlung für CPUs vom Grafikkartenspezialisten

Sapphire kennt man in erster Linie als Grafikkartenanbieter. Dich mit der neuen Nitro+AiO-Kühlungsserie gibt es nun auch Sapphire-Komplettwasserkühlungen, die für die Prozessorkühlung gedacht sind. Diese Produkte sind in Zusammenarbeit mit Asetek entstanden, sollen aber auch Sapphire-DNA in sich haben. So kommt ein Lüfterdesign zum Einsatz, das von den NITRO+-RX-6000-Grafikkarten bekannt ist... [weiterlesen]

Sonntag, 19. Dezember 2021: MSI Summit MS321UPDE im Test: Business-Display mit Hardware-Kalibrierung

Der MSI Summit MS321UPDE stellt die Spitze im Bereich der Business-Displays bei MSI dar. Mit seinem 32 Zoll großen UHD-Panel, der Möglichkeit der Hardware-Kalibrierung, einer Sonnenblende und einem KVM-Switch will er gleichermaßen Büro-Anwender und Kreativ-Profis glücklich machen. Ob das gelingt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Montag, 20. Dezember 2021: Alienware x17 im Test: Einer der schnellsten Gaming-Boliden überhaupt

Im Juni stellte Dell seine Alienware-X-Serie in den Dienst und wagte damit in Sachen Gehäuse und Feature-Set einen Neuanfang. Die Geräte kombinieren einen Tiger-Lake-H-Prozessor mit einem mobilen Ampere-Chip, setzen auf ein schnelles Panel mit bis zu 360 Hz, das aber auch eine scharfe UHD-Auflösung mit hoher Helligkeit haben kann. Die Legend ID mit ihrem Hinge-Forward-Design bleibt grundlegend zwar erhalten, ist nun jedoch deutlich massiver in Sachen Kühlung und trotzdem recht kompakt. Wie sich der Gaming-Bolide der High-End-Klasse im Spielealltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben dem Alienware x17 mit Intel Core i7-11800H, NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop und UHD-Bildschirm einen Praxistest unterzogen... [weiterlesen]

Dienstag, 21. Dezember 2021: WD_BLACK Performance Desktop Hard Drive WD8001FZBX im Test

Passend zu unserer vor kurzem erfolgten Betrachtung von Festplatten mit 8 TB Speicherkapazität vor kurzem haben wir heute das Performance Desktop Hard Drive in 8 TB von WD_BLACK im Test. Mit CMR als Aufnahmemethode und 7.200 rpm soll diese auf Leistungsfähigkeit optimierte Festplatte einen guten Kompromiss aus Leistung und Kosten im Vergleich zu SSDs bieten. Ob sie in die erfolgreichen Fußstapfen der WD Black mit 6 TB (WD6003FZBX) aus unserem Test 2019 treten kann, erfahrt ihr im Artikel... [weiterlesen]

Mittwoch, 22. Dezember 2021: ASUS ROG Swift PG32UQ im Test: HDMI-2.1-Display mit 144 Hz

Der ASUS ROG Swift PG32UQ kann mit einer umfangreichen Ausstattung aufwarten, will damit aber nicht nur PC- sondern auch Konsolen-Gamer glücklich machen. Ob das UHD-Display mit maximal 144 Hz, G-Sync und HDR 600 auch auf dem Schreibtisch überzeugen kann, klären wir in unserem umfangreichen Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 22. Dezember 2021: Patriot Viper VPN110 im Test: Ist die Budget-NVMe mit PCIe3 konkurrenzfähig?

Dass wir Ende 2021 noch eine NVMe-SSD mit PCIe3 testen dürfen, liegt nicht etwa daran, dass wir den Test vergessen haben. Tatsächlich stellt Patriot mit der neuen Viper VPN110 eine neue Budget-NVMe vor, die zwar durch den Verzicht von PCIe4 günstiger sein soll, dabei aber dennoch anspruchsvolle Gamer ansprechen möchte. Wie gut das funktioniert und ob die SSD uns trotzdem überzeugen kann, klären wir wie gewohnt in unserem Review... [weiterlesen]

Donnerstag, 23. Dezember 2021: Die SSD-FAQ: Aktuelle SSD-Technologien im Überblick

Die Zusammenstellung eines neuen PC-Systems ohne Solid State Drive zu konfigurieren, dürfte bereits seit einigen Jahren für viele Anwender undenkbar sein. Zu groß sind die Vorteile zumindest einer SSD als Systemlaufwerk gegenüber klassischen Festplatten. Hohe Transferraten und kurze Latenzen sind klare Vorteile. Zukünftige Technologien wie DirectStorage werden diesen Vorsprung künftig noch weiter vergrößern. Doch wenn man auf die Suche nach einer SSD geht, findet man viele Fachbegriffe: In den Datenblättern gibt es Unterschiede beim Controller, der Schnittstelle, beim Flash, diverse Haltbarkeitsbegriffe und vieles mehr. Dass damit vor allem Anfänger der PC-Zusammenstellung etwas überfordert sein können, überrascht daher wenig. Dieser Artikel soll die wichtigsten Begrifflichkeiten und Unterschiede erläutern, welche Technologie sich für welchen Zweck am ehesten eignet und auch die Schnittstellen und Formfaktoren ein wenig entwirren... [weiterlesen]