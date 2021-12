Seite 1: MSI Summit MS321UPDE im Test: Business-Display mit Hardware-Kalibrierung

Der MSI Summit MS321UPDE stellt die Spitze im Bereich der Business-Displays bei MSI dar. Mit seinem 32 Zoll großen UHD-Panel, der Möglichkeit der Hardware-Kalibrierung, einer Sonnenblende und einem KVM-Switch will er gleichermaßen Büro-Anwender und Kreativ-Profis glücklich machen. Ob das gelingt, klären wir in unserem Test.

Wer arbeitender Weise viel Zeit vor dem Monitor verbringt, lernt die Vorteile eines hochwertigen Arbeitsmonitors schnell schätzen. Je nach Anwendung gibt es die verschiedensten Ausprägungen von Business-Displays. Vergleichsweise normale Monitore, die aber in Sachen Ergonomie und Stromverbrauch weit vorne dabei sind. Alternativ gibt es Lösungen, die eine Docking-Station ersetzen und sogar eine Webcam bieten. Oder aber sie sind auf eine besonders präzise Farbwiedergabe abgestimmt. Letzteres ist gerade für Kreativ-Profis wichtig, entsprechende Geräte sind jedoch oft sehr teuer.

MSI ordnet sein Summit-Display im 32-Zoll-Format nicht klar als Creator-Display ein, gibt ihm aber doch einige Ausstattungspunkte mit auf den Weg, die stark an ein solches erinnern. So befindet sich im Karton eine Sonnenblende und eine Hardware-Kalibrierung ist möglich. Dafür handelt es sich aber nicht um ein vollwertiges 10-Bit-Panel, sondern um ein Modell mit 8 Bit und FRC.

Über all das wacht der PI-Chip, was für Productivity Intelligence steht, und an diversen Stellen samt der passenden Softwarelösung eingreift. Über ihn läuft neben der Farbkalibrierung ein integrierter KVM-Switch und eine Acitve-Noise-Cancellation-Lösung für angeschlossene Headsets. Ebenso zeichnet er sich für eine automatische Helligkeits-Anpassung des Displays verantwortlich.

Die Grundlage stellt ein IPS-Panel mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten, also der UHD-Auflösung dar. Die maximale Helligkeit wird von MSI mit 400 cd/m² angegeben, während bei der HDR-Wiedergabe eine Peak-Helligkeit von 600 cd/m² erreicht werden soll - passend dazu gibt es eine Zertifizierung nach DisplayHDR 600. Das typische Kontrastverhältnis wird mit 1.000:1 angegeben, zusätzlich gibt es eine dynamische Dimming-Lösung, welche mit nur acht Zonen aber sehr grob gerastert ausfällt. MSI hat Gamer nicht im Blick. Das zeigt sich daran, dass das Panel lediglich 60 Hz und eine Reaktionszeit von 4 ms bietet. Zumindest FreeSync wurde integriert.

Der MSI Summit MS321UPDE ist zu einem Preis von 899 Euro gelistet, was mit Blick auf die Ausstattung nicht überzogen wirkt.

Spezifikationen des MSI Summit MS321UPDE in der Übersicht Straßenpreis: ca. 899 Euro Garantie: 24 Monate Homepage: www.msi.com Diagonale: 32 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz + Gold Format: 16:9 Panel: IPS-Panel Look up Table: 10 Bit (8 Bit+ FRC) Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: max. 400 cd/m² Reaktionszeit: 4 ms Wiederholfrequenz: 60 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

2x HDMI

1x Typ C (DP Alt Mode / 15W)2

3x USB 3.0 (1up, 2 down) HDCP: ja Gewicht: 9,7 kg Abmessungen (B x H x T): 955 x 180 x 543 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 100 mm

Neigung: -5° - 20°

Drehung: -35° - 35° Kensington-Lock: nein Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: Sonnenblende, Productivity Intelligence-Software, Hardware-Kalibrierung