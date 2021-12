Seite 1: OnePlus Buds Z2 im Test: Die günstigere ANC-Option von OnePlus

Aktive Geräuschunterdrückung war bei OnePlus bisher den höherklassigen Ohrhörern vorbehalten. Doch mit den Buds Z2 erhalten nun auch etwas günstigere, kabellose Modelle ANC. Im Test klären wir, wie effektiv Umgebungsgeräusche wirklich unterdrückt werden und ob die OnePlus Buds Z2 insgesamt empfehlenswert sind.

Als erste kabellose OnePlus-Ohrhörer mit ANC (Active Noise Cancellation) haben wir im August die OnePlus Buds Pro getestet. Doch bei einer UVP von 149 Euro und einem aktuellen Marktpreis von noch über 130 Euro sind diese Ohrhörer längst nicht für jeden Käufer eine Option. Günstigere Modelle wie die Buds Z mussten hingegen bisher ohne ANC auskommen. Doch mit den Buds Z2 bringt OnePlus aktive Geräuschunterdrückung nun auch in die günstigere Preisklasse. OnePlus will damit die Einsteigerklasse noch attraktiver machen und wirbt mit der besten Geräuschunterdrückung der Preisklasse.

Daneben wird aber auch ein überzeugender Klang und eine besonders gute Sprachqualität beim Telefonieren versprochen. Dafür verbaut OnePlus die gleichen Treiber wie in den Buds Pro und daneben auch gleich drei Mikrofone. In Kombination mit dem mitgelieferten Ladegehäuse wird zudem eine Akkulaufzeit von bis zu 38 Stunden versprochen.

OnePlus bietet die Buds Z2 in den Farbvarianten "Obsidian Black" und "Pearl White" an. Beide Farbvarianten sollen jeweils 99 Euro kosten und ab 20. Dezember verfügbar sein. Die Buds Pro werden beim Preis also deutlich unterboten, gegenüber den direkten Vorgängern Buds Z (aktuell für rund 50 Euro erhältlich) werden die Buds Z2 aber deutlich teurer.

Zum Lieferumfang gehören Anleitung, Sicherheits- und Garantiehinweise, ein kleines Ladekabel (USB Typ-A auf Typ-C) und zwei alternative Ohrspitzen (größer bzw. kleiner als die vormontierten Ohrspitzen).