KW40 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur Diablo 2: Resuurected und Far Cry 6 angespielt, sondern auch den DeepCool AK620, die Seagate FireCuda 530 und die AVM FRITZ!Box 7590 AX zusammen mit dem FRITZ!Repeater 6000 getestet. Auch mit QNAPs QTS 5.0 und verschiedenen MSI-Notebooks hatten wir uns in diesen Tagen beschäftigt.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 01. Oktober 2021: Der Herr des Schreckens ist zurück: Diablo 2: Resurrected angespielt

Mit Diablo 2: Resurrected präsentiert die Spieleschmiede Blizzard die Neuauflage eines der wohl prestigeträchtigsten Action-Rollenspiele aller Zeiten. Auch wenn die Erstveröffentlichung des Originals bereits über 21 Jahre in der Vergangenheit liegt, gilt der Titel auch heute noch als absoluter Meilenstein der Videospielgeschichte. Ob Blizzard mit Diablo 2: Resurrected an alte Erfolge anknüpfen kann, klären wir in diesem Angespielt... [weiterlesen]

Freitag, 01. Oktober 2021: Ein Blick in die Zukunft? SiFive HiFive Unmatched angeschaut

Seit Jahren dominieren x86-Designs, doch nicht nur die Power-Nische von IBM oder die aufstrebende Arm-Konkurrenz machen der etablierten Mikroprozessor-Architektur Druck. In vielen Bereichen könnte die offene Befehlssatzarchitektur (ISA) RISC-V zukünftig eine immer wichtigere Rolle spielen. Auf Basis des SiFive HiFive Unmatched wollen wir uns einmal etwas genauer mit diesem Thema beschäftigen... [weiterlesen]

Sonntag, 03. Oktober 2021: DeepCool AK620 im Test: Dual-Tower-Kühler verspricht hohe Leistung

Der AK620 ist DeepCools neuer Dual-Tower-Kühler mit doppelter Lüfterbestückung. Schon dieser Aufbau verspricht eine hohe Kühlleistung - doch wie performant ist der AK620 wirklich und wie steht es um Lautstärke und Kompatibilität... [weiterlesen]

Dienstag, 05. Oktober 2021: Vorgestellt: QNAP QTS 5.0 mit Linux Kernel 5.10

Das Betriebssystem als Herzstück eines jeden NAS (Network Attached Storage) sollte in Bezug auf Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit immer weiterentwickelt und aktuell gehalten werden. QNAP hat mit seinem Betriebssystem QTS in der Version 5.0 genau das getan. Welche Verbesserungen es in der aktuellen neuen Version gibt, zeigen wir in unserer Übersicht... [weiterlesen]

Mittwoch, 06. Oktober 2021: Far Cry 6 mit HD-Texturen und Raytracing im GPU-Test

Far Cry 6, also der sechste Teil der Far-Cry-Serie, wird übermorgen offiziell erscheinen. Schon seit zwei Tagen gibt es das erste Gameplay-Streaming, wir wollen uns heute auf die Technik konzentrieren. Das Settings ist eine fiktive Insel in der Südsee, die von einem autoritärer "El Presidente" reagiert wird und die der Spieler als Guerillakämpfer befreien soll... [weiterlesen]

Donnerstag, 07. Oktober 2021: Seagate FireCuda 530 im Test: Seagate greift nach der Leistungsspitze

Mit der FireCuda 520 gehörte Speicherspezialist Seagate zu den ersten Anbietern von NVMe-SSDs, die die neue PCIe4-Schnittstelle nutzten und damit in neue Geschwindigkeitssphären vordringen konnten. Doch restlos überzeugen konnte uns die PCIe4-Premiere nur bedingt, waren die Vorteile doch eher synthetischer Natur. Nun soll es mit der Nachfolgerin FireCuda 530 an die Spitze gegen die Platzhirsche von Samsung und Western Digital gehen. Wie gut das gelingt und ob die neue SSD von Seagate der ideale Massenspeicher für Enthusiasten ist, klären wir wie gewohnt mit unserem Review... [weiterlesen]

2021 war so spannend wie schon lange kein Jahr mehr, wenn es um die Verfügbarkeiten und die Preisentwicklung von IT-Produkten ging. Wer aber auf der Suche nach einem neuen Notebook ist, der sollte sich aktuell bei MSI umschauen, denn mit Katana GF76, GF65 Thin und Stealth 15M gibt es aktuell gleich drei aktuelle Modelle stark rabattiert. Wir stellen die interessantesten Konfiguration und besten Angebote vor... [weiterlesen]

Freitag, 08. Oktober 2021: AVM FRITZ!Box 7590 AX zusammen mit dem FRITZ!Repeater 6000 im Test

Sukzessive aktualisiert AVM seine Produktpalette hin zu DSL-, Kabel- und Glasfaserroutern sowie dazugehörigen Mesh-Repeatern, die über ein schnelles Wi-Fi 6 verfügen. Mit der FRITZ!Box 7530 AX haben wir uns ein solches Modell bereits angeschaut, mit der FRITZ!Box 7590 AX zieht nun das High-End-Modell nach. Welches Plus diese gegenüber der 7530 AX aufzubieten hat, wollen wir uns zusammen mit dem Fritz!Repeater 6000 einmal anschauen... [weiterlesen]