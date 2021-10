KW39 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den Watercool Heatkiller V auf einer AMD Radeon RX 6900 XT getestet, oder die WD_BLACK D30 Gaming Drive SSD, sondern auch die Thermaltake Toughram XG RGB, das MSI MPG Velox 100R und den Corsair Xeneon 32QHD165. Auch Diablo 2: Resurrected hatten wir während der letzten Tage angespielt.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 23. September 2021: Der Watercool Heatkiller V auf der Radeon RX 6900 XT im Test

Zu kaum einer GPU-Reihe haben wir uns derart viele Wasserkühler angeschaut wie zur Radeon-RX-6000-Serie von AMD. Dank des Vorhandenseins des Referenzdesigns wird es uns auch relativ leicht gemacht, sich hier ein umfassendes Bild des Angebotes zu verschaffen. Heute schauen wir uns den Heatkiller V von Watercool an, auf den auch viele Wasserkühlungsfans aus der Community lange gewartet haben. Nach einigen Schwierigkeiten und auch einer ersten Nachbesserung ist es nun aber so weit... [weiterlesen]

Freitag, 24. September 2021: WD_BLACK D30 Game Drive SSD im Test

Mit dem D30 Game Drive bringt Western Digital unter der Marke WD_BLACK eine externe SSD im bekannten Transportbox-Design heraus. Unser Testmuster kommt mit einem Speicherplatz von 500 GB und wird per USB-Typ-C verbunden. Schnittstellen-bedingt ist eine Transferrate mit bis zu 1.000 MB/s gemäß USB 3.2 Gen2 möglich... [weiterlesen]

Sonntag, 26. September 2021: Guter, aber auch teurer DDR4: Thermaltake Toughram XG RGB im Test

Thermaltake ist nicht unbedingt der in Deutschland bekannteste Hersteller für Arbeitsspeicher, jedoch befinden sich einige Varianten im Angebot. Der Toughram XG RGB sollen für hohe Leistung stehen vom Hersteller sorgfältig geprüft ICs besitzen, um eine optimale Frequenz- und Latenz zu gewährleisten. Ob gut dies gelingt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Dienstag, 28. September 2021: MSI MPG Velox 100R im Test: Gläserne A-RGB-Battlestation

Das MPG Velox 100R soll als intensiv beleuchtetes Gaming-Gehäuse überzeugen. MSI spendiert ihm dafür gleich vier A-RGB-Lüfter und einen A-RGB-Leuchtstreifen. Durch Glasfront und Glasseitenteil kommt die Beleuchtung auch bestens zur Geltung. Doch kann der Midi-Tower auch abseits der Optik überzeugen... [weiterlesen]

Donnerstag, 30. September 2021: Corsair Xeneon 32QHD165 im Test: 32-Zoll-Neuling im Display-Markt

Mit dem Corsair Xeneon 32QHD165 betritt ein weiterer Gaming-Experte den Monitor-Markt. Zum Start gibt es ein 32-Zoll-Modell, das ein IPS-Panel mit der WQHD-Auflösung, maximal 165 Hz und einer großzügigen Farbraum-Abdeckung kombiniert. Ob das Erstlingswerk überzeugt, klärt unser ausführlicher Test... [weiterlesen]

Freitag, 01. Oktober 2021: Der Herr des Schreckens ist zurück: Diablo 2: Resurrected angespielt

Mit Diablo 2: Resurrected präsentiert die Spieleschmiede Blizzard die Neuauflage eines der wohl prestigeträchtigsten Action-Rollenspiele aller Zeiten. Auch wenn die Erstveröffentlichung des Originals bereits über 21 Jahre in der Vergangenheit liegt, gilt der Titel auch heute noch als absoluter Meilenstein der Videospielgeschichte. Ob Blizzard mit Diablo 2: Resurrected an alte Erfolge anknüpfen kann, klären wir in diesem Angespielt... [weiterlesen]

Freitag, 01. Oktober 2021: Ein Blick in die Zukunft? SiFive HiFive Unmatched angeschaut

Seit Jahren dominieren x86-Designs, doch nicht nur die Power-Nische von IBM oder die aufstrebende Arm-Konkurrenz machen der etablierten Mikroprozessor-Architektur Druck. In vielen Bereichen könnte die offene Befehlssatzarchitektur (ISA) RISC-V zukünftig eine immer wichtigere Rolle spielen. Auf Basis des SiFive HiFive Unmatched wollen wir uns einmal etwas genauer mit diesem Thema beschäftigen... [weiterlesen]