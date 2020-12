KW52 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der Weihnachtswoche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi oder den Tenda Nova MW12 ausführlich auf den Prüfstand gestellt, sondern auch die Gigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC, die Sapphire Radeon RX 6800 XT Nitro+, das DeepCool MACUBE 110, das Razer Tomahawk ATX und das MSI Prestige 14 Evo getestet. Ein Blick in unseren diesjährigen Adventskalender lohnt weiterhin, denn der läuft noch ein paar Tage über den Jahreswechsel hinaus.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 18. Dezember 2020: ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi im Kurztest: Kaum besser als der Vorgänger



AMDs neue Ryzen-5000-Prozessoren liefern eine sehr gute Performance ab und können erstmals in allen Disziplinen überzeugen. Kein Wunder also, dass die Zen-3-CPUs heiß begehrt sind. Um gerade beim Overclocking gut gerüstet zu sein, hat ASUS das ROG Strix B550-E Gaming (Hardwareluxx-Test) nach kurzer Zeit gegen ein neues Refresh-Modell ersetzt. Eine deutlich bessere Figur soll demnach das neue ROG Strix B550-XE Gaming WiFi machen. Ob dies in der Tat so ist und wo die Unterschiede liegen, wollen wir in diesem Kurztest feststellen... [weiterlesen]

Samstag, 19. Dezember 2020: Tenda Nova MW12 im Test: Mesh-System zum attraktiven Preis

Im Sektor der Mesh-Netzwerk-Hardware dürfte Tenda vielen noch kein Begriff sein, wenngleich das Unternehmen als solches schon einige Zeit aktiv ist. In der vergangenen Monaten hat man vermehr hierzulande auf sich aufmerksam gemach – vor allem im Hinblick auf günstige und dennoch schnelle Mesh-Hardware. Man will die etablierten Anbieter hier bereits hinter sich gelassen haben. Wir haben uns das Tenda Nova MW12 als Einsteiger-Lösung genauer angeschaut... [weiterlesen]

Sonntag, 20. Dezember 2020: Gut, aber nicht überragend: Gigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC im Test

Auf die ersten Custom-Modelle folgt mit der Gigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC nun eine weitere Interpretation, die früher oder später das beliebte Referenzdesign ablösen soll. Mehr Leistung und eine effizientere Kühlung sind einmal mehr das Hauptziel eines solchen Modells. Aber wie wir wissen, stellen die guten Referenzdesigns eine hohe Hürde an die Custom-Modelle. Ob Gigabyte diese mit der Radeon RX 6800 XT Gaming OC überspringen kann, klären wir auf den folgenden Seiten... [weiterlesen]

Montag, 21. Dezember 2020: Razer Tomahawk ATX im Test: Midi-Tower mit Razer Chroma RGB und Schwingtüren

Razer steigt ins Gehäuse-Segment ein - und wir testen mit dem Tomahawk ATX den ersten Midi-Tower des Unternehmens. Schon optisch macht dieses Gaming-Gehäuse mit seiner Razer Chroma RGB-Beleuchtung und gläsernen Schwingtüren auf sich aufmerksam. Doch schlägt das Tomahawk ATX auch funktional ein... [weiterlesen]

Dienstag, 22. Dezember 2020: MSI Prestige 14 Evo im Test: Edles Ultrabook mit Core i7-1185G7

Das MSI Prestige 14 Evo ist ein waschechtes Ultrabook mit Evo-Zertifizierung und fällt damit mit einer guten Arbeitsleistung und langen Laufzeiten sowie einer guten Effizienz im Office-Betrieb auf. Unter Last wendet sich jedoch das Blatt, wie unser Praxistest des rund 1.320 Euro teuren Arbeitstiers zeigt. Wir haben das MSI Prestige 14 Evo mit Intel Core i7-1185G7 ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Mittwoch, 23. Dezember 2020: DeepCool MACUBE 110 im Test: Optisch und finanziell unaufdringlich

DeepCool will mit dem MACUBE 110 sparsamen Käufern einen Mini-Tower anbieten, der sowohl dezent gestaltet, als auch solide ausgestattet ist. Im Test finden wir heraus, ob sich dieses 50-Euro-Modell wirklich eine Preis-Leistungs-Empfehlung verdient... [weiterlesen]

Donnerstag, 24. Dezember 2020: Schnell und leise – Die Sapphire Radeon RX 6800 XT Nitro+ im Test

Nachdem wir uns bereits die Radeon RX 6800 Nitro+ angeschaut haben, folgt heute das XT-Modell mit der mittleren Big-Navi-GPU. Auch eine Radeon RX 6900 XT Nitro+ wird es geben, diese werden wir in diesem Jahr aber wohl nicht mehr testen können. Die Sapphire Radeon RX 6800 XT Nitro+ soll eine höhere Leistung und effizientere Kühlung im Vergleich zur Referenzversion bieten. Ob diese Ansprüche der Realität entsprechen, schauen wir uns nun an... [weiterlesen]