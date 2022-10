Werbung

Mit der neuen T-Force Cardea A440 Pro Special Series stellt TeamGroup eine bekannte SSD in neuem Gewand vor, die wir bereits in unserem SSD-Testparcours auf Herz und Nieren getestet und für gut befunden haben. Doch während die A440 Pro aufgrund ihres riesigen Kühlkörpers bislang lediglich für PC-Gamer von Interesse war, sorgt die neue "Special Series" für einen sehr flachen Aufbau, sodass auch die Kompatibilität mit der Sony Playstation 5 gegeben ist. Ob dies den Massenspeicher aufgrund temperaturbedingter Drosselung ausbremst oder die SSD auch für Konsoleros eine Option ist, klären wir in unserem Kurztest.

Schnelle HighEnd-Massenspeicher mit mehr als 7.000 MB/s Transferrate sowohl lesend wie schreibend sind auch trotz modernster Fertigung tendenziell gefährdet, eine hohe Abwärme zu produzieren und daher ihre Geschwindigkeit drosseln zu müssen, um Schäden an der Hardware zu vermeiden. Die aktuellen Hersteller von NVMe-SSDs greifen daher zu verschiedenen Mittel und Tweaks, um dies zu vermeiden oder wenigstens den Leistungseinbruch erträglich zu gestalten. TeamGroup konnte uns hier in der jüngeren Vergangenheit mehrmals überraschen und bot unter der T-Force Cardea genannten HighEnd-Serie verschiedene Kühlungslösungen, etwa mit einem Kühlkörper aus Keramik, viel Aluminium, Grafitplättchen oder sogar Wasser. Das aktuelle Top-Modell TeamGroups, die T-Force Cardea A440 Pro, setzte dabei auf einen großen Aluminiumkühlkörper, der zwar effektiv war, allerdings auch damit nicht mehr in sehr schmalen Systemen zum Einsatz kommen konnte, wie etwa auch der Sony PlayStation 5. Um hier allerdings ebenfalls die A440 Pro anbieten zu können, wurde nun auf eine Kühlung ähnlich der T-Force Cardea Zero Z340 gesetzt - mit einem dünnen Grafitplättchen.

Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich bei der T-Force Cardea A440 Pro Special Series also um die bewährte A440 Pro, die letztlich mit anderer Kühlung zum Einsatz kommt. Das Ziel ist dabei offensichtlich vorrangig die Kompatibilität zur Playstation 5, dies verdeutlich vor allem die "Pro Special 5eries"-Schreibweise auf dem Kühler selbst. Die technischen Eckdaten der SSD sind daher identisch zur A440 Pro, wie auch ein Blick auf das Datenblatt verrät.