Seite 1: HP SSD EX950 M.2 im Test: Großer Name, große Leistung?

In der Reihe unserer SSD-Testkandidaten tummeln sich seit Beginn an sowohl kleinere Hersteller wie auch etablierte IT-Giganten. Zu letzteren gehört zweifelsohne unser heutiges Exemplar der EX950, denn mit HP steht eines der bekanntesten IT-Unternehmen dahinter. Doch da wir uns natürlich nicht von Namen blenden lassen, prüfen wir auch die EX950 auf Herz und Nieren in unserem Testparcours.

Abseits des bekannten Namens kann uns auf einen ersten Blick auch der Testkandidat selbst, die HP SSD EX950 überzeugen. Die Eckdaten für die insgesamt drei Modelle mit 512 GB, 1 TB und 2 TB lesen sich vielversprechend: Bewährter NAND, ausreichend DRAM und ein eigener Controller spezifizieren die SSD am Limit von vier Lanes mit PCIe Gen 3.



Neben der Wahl zu PCIe3 bleibt HP auch bei der Wahl der Kapazitäten eher konservativ. Zusätzlich zu unserem Testexemplar werden noch Modelle mit 512 GB und 2 TB an Gesamtkapazität angeboten.