In Kürze wird die AERO-Familie von Gigabyte auch in Deutschland einen weiteren Ableger erhalten. Das hat uns der Hersteller im Rahmen der Computex 2023 wissen lassen. Das Gigabyte AERO 14 ist in dieser Form zwar nicht gänzlich neu, wird in den nächsten Tagen aber endlich in die Läden kommen. Im Gegensatz zum großen Bruder, welchen wir erst vor wenigen Tagen auf dem Prüfstand hatten, gibt es kompaktere Abmessungen sowie natürlich ein damit verbundenes, kleineres Display und den einen oder anderen Abstrich bei der Hardware.

So kommt die Bildschirmdiagonale beim Gigabyte AERO 14 auf 14 Zoll und stellt eine native Auflösung im 16:10-Format von 2.880 x 1.800 Bildpunkten bereit. Es ist ein hochwertiges OLED-Panel mit guter Farbraumabdeckung und hohen Kontrasten, was den professionellen Anspruch für die eigentliche Zielgruppe unterstreichen soll. Der Bildschirm ist DisplayHDR 600 True Black zertifiziert, deckt den DCI-P3-Farbraum vollständig ab und erreicht sogar recht schnelle 90 Hz. Er ist bereits ab Werk vorkalibriert. Dazu gibt es 16 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher sowie eine schnelle NVMe-SSD.

Unter der Haube steckt natürlich ein mobiler Raptor-Lake-Prozessor, der mit einer dedizierten GeForce-Grafik kombiniert wird. Zunächst wird es eine einzige Ausstattungsvariante geben, die einen Intel Core i7-13700H nebst einer NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop umfasst. Letztere ist jedoch nur mit 45 W konfiguriert, was sie am Ende nicht ganz so schnell machen dürfte. Laut NVIDIA-Spezifikation wären bis zu 115 W für den bislang kleinsten Ada-Lovelace-Chip möglich.

All das packt man in ein schlankes Vollmetallgehäuse mit Abmessungen von 311 x 221 x 17 mm. Rund 1,5 kg bringt der 14-Zöller damit auf die Waage. Die Kritik, dass lediglich Thunderbolt-Schnittstellen zu wenig sind, hat sich der Hersteller zu Herzen genommen und wieder mehr Ports in das Gehäuse gepackt. Das Gigabyte AERO 14 OLED (2023) bietet neben Thunderbolt 4, einen klassischen USB-A-Port, HDMI 2.1 und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse sowie einen integrierten microSD-Kartenleser mit UHS-II-Unterstützung an. Aufgeladen wird der 63-Wh-Akku per USB-C und soll Laufzeiten von bis zu acht Stunden ermöglichen.

Ab 1.800 Euro wird das Thin-&-Light-Modell kosten.