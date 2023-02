Werbung

Mit dem morgigen Marktstart der mobilen GeForce-RTX-40-Modelle unterhalb der RTX 4090 und RTX 4080 Laptop folgen in diesen Tagen endlich auch günstigere Laptops auf Basis der Ada-Lovelace-Architektur. Eines davon ist das MSI Pulse 17, welches wir uns nun für diesen Hardwareluxx-Artikel vorgenommen haben. Dieses geht jedoch nicht nur mit der neuesten Hardware-Generation ins Rennen, sondern kann außerdem mit einem komplett überarbeiteten Design, einer aufgewerteten Tastatur und so einigen anderen Raffinessen auf sich aufmerksam machen. Wir haben dem neuen Gaming-Boliden mit NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop und Intel Core i7-13700H ordentlich auf den Zahn gefühlt.

Die Pulse-Familie von MSI zielt auf die Mittelklasse ab und positioniert sich damit unterhalb der teureren Raider- und Titan-Reihen, welche wir teilweise mit NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop und den HX-Prozessoren der Desktop-Klasse bereits im Test hatten, jedoch über den günstigen Serienvertretern der Katana- oder Sword-Serie. Es sind Geräte, die ebenfalls auf Konfigurationen mit hohen TGP- und TDP-Werten setzen, dafür jedoch nicht ganz so reaktionsfreudige und hochauflösende Displays bieten und auch an anderer Stelle wie beispielsweise der Kühlung, dem Gehäuse oder der Tastatur kleinere Abstriche hinnehmen müssen. Dafür fällt der Preis von teils über 5.000 Euro bei den Top-Modellen auf knapp die Hälfte.

Das neue MSI Pulse gibt es einmal in einer großen 17,3-Zoll-Version und einmal in einer kleineren Variante mit 15,6-Zoll-Bildschirm. Während das 17-Zoll-Modell ausschließlich mit einem 144 Hz schnellen Full-HD-Panel angeboten wird, erreicht der kleinere Serienvertreter sogar bis zu 360 Hz und ist optional in einer QHD-Variante mit 240 Hz erhältlich. Je nach Modell kombiniert man einen H-Prozessor der Core-i7-Klasse mit einer NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop oder gar GeForce RTX 4070 Laptop. Dazu gibt es bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine flotte NVMe-SSD mit PCI-Express-Anbindung sowie einer Kapazität von maximal 2 TB. WiFi 6E, Gigabit-LAN, eine hochwertige Chiclet-Tastatur mit RGB-Hintergrundbeleuchtung und USB-C sowie ein leistungsstarker 90-Wh-Akku gehören weiterhin zur Grundausstattung. Thunderbolt oder eine Einzeltasten-Beleuchtung bleibt jedoch den höherklassigen Geräten von MSI vorbehalten.

Zu den größten Konkurrenten zählen die Nitro-Reihe von Acer, die TUF-Familie von ASUS, aber auch die AORUS-17-Serie von Gigabyte.

Für unseren Test versorgte uns MSI mit seinem Pulse 17 B13V und damit mit einem der Spitzenmodelle. Das Testgerät wird von einem Intel Core i7-13700H und einer NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop angetrieben und verfügt ansonsten über 16 GB RAM sowie eine 1 TB fassende SSD. Der Bildschirm bietet auf 17,3 Zoll eine native Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkte und erreicht 144 Hz. Rund 2.500 Euro muss man dafür über den virtuellen Ladentresen schieben.

Wie sich der neue Gaming-Bolide im Praxis- und Spielealltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das MSI Pulse 17 B13V pünktlich zum Marktstart der kleineren GeForce-RTX-40-Karten getestet.