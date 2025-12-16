News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
TEST
#UGREEN #NAS #Netzwerk #Speicher #HDD #Test #Review

UGREEN NASync DH2300 im Test

Einsteiger-NAS mit reduziertem OS

Portrait des Authors


Seite 1: UGREEN NASync DH2300 im Test: Einsteiger-NAS mit reduziertem OS
Seite 1: UGREEN NASync DH2300 im Test: Einsteiger-NAS mit reduziertem OS Seite 2: Äußeres und Laufwerkseinschübe Seite 3: Innerer Aufbau Seite 4: Die Ersteinrichtung Seite 5: Die Software Seite 6: Benchmarks: Das Testsystem Seite 7: Benchmarks Seite 8: Fazit
1

Werbung

Mit dem NASync DH2300 bietet UGREEN ein günstiges 2-Bay-NAS (Network Attached Storage) an und positioniert sich neben etablierten Herstellern wie Synology, QNAP und TerraMaster. Das NAS richtet sich an Einsteiger, Home-Office-Nutzer und technik-affine Privatanwender, die eine zentrale Speicherlösung für ihr Heimnetzwerk suchen. Was das UGREEN NASync DH2300 zu bieten hat, klären wir in diesem Test.

Das UGREEN NASync DH2300 mit seinen beiden Laufwerksschächten basiert auf dem Rockchip RK3576-Prozessor mit 8 Kernen und verfügt über 4 GB LPDDR4X-Arbeitsspeicher. Als Betriebssystem kommt das UGOS Pro zum Einsatz, welches eine moderne Benutzeroberfläche mit umfangreichen Funktionen hat. Interessant ist auch der vorhandene HDMI-Anschluss mit Unterstützung für 4K-Auflösungen, was es von vielen Konkurrenzprodukten in dieser Preisklasse abhebt.

UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300
UGREEN NASync DH2300

Mit zwei SATA-6-Gbps-Laufwerksschächten für 2,5-Zoll- und 3,5Zoll-Datenträger können moderne Hochkapazitätslaufwerke bis zu 30 TB pro Schacht genutzt werden - theoretisch sind also eine Gesamtkapazität von bis zu 60 TB möglich. Die Netzwerkanbindung erfolgt über einen 1-GbE-Port, ergänzt durch drei USB-Anschlüsse (2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1) für externe Speichererweiterungen oder Backups.

Die Technischen Daten in der Übersicht
HerstellerUGREEN
ModelNASync DH2300
ProzessorRockchip RK3576 (Octa Core: 4x C-A72 & 4x C-A53)
RAM4 GB LPDDR4X (nicht erweiterbar)
Speicherzwei SATA3 6Gb/s 3,5" / 2,5" HDD/SSD
AnschlüsseHinten: 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x Gigabit Ethernet (1 GbE)
Vorne: 1x USB-C 3.2 Gen 1
Maße (HxBxT)213 mm x 98 mm x 151 mm
Gewicht0,95 kg
BesonderheitenBetriebssystem UGOS Pro, NFC, 32GB eMMC für das Betriebssystem
Herstellergarantie2 Jahre
Preisca. 209,00 Euro

Das UGREEn NASync DH2300 bietet mit einem aktuellen Straßenpreis von ca. 209 Euro einen ARM basierenden Quad-Core-Prozessor, 4 GB LPDDR4X, zwei SATA3-6Gb/s-Schnittstellen für 3,5-Zoll-/2,5-Zoll-HDD/SSD als Massenspeicher zwei USB-A 3.2 Gen 1 und einen USB-C 3.2 Gen 1 Anschluss. Die Anbindung ins Netzwerk erfolgt per 1-GbE RJ-45-Port.

Quellen und weitere Links

    Werbung

    #UGREEN
    #NAS
    #Netzwerk
    #Speicher
    #HDD
    #Test
    #Review
    KOMMENTARE (1)
    Back to top