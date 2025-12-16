Werbung

Mit dem NASync DH2300 bietet UGREEN ein günstiges 2-Bay-NAS (Network Attached Storage) an und positioniert sich neben etablierten Herstellern wie Synology, QNAP und TerraMaster. Das NAS richtet sich an Einsteiger, Home-Office-Nutzer und technik-affine Privatanwender, die eine zentrale Speicherlösung für ihr Heimnetzwerk suchen. Was das UGREEN NASync DH2300 zu bieten hat, klären wir in diesem Test.

Das UGREEN NASync DH2300 mit seinen beiden Laufwerksschächten basiert auf dem Rockchip RK3576-Prozessor mit 8 Kernen und verfügt über 4 GB LPDDR4X-Arbeitsspeicher. Als Betriebssystem kommt das UGOS Pro zum Einsatz, welches eine moderne Benutzeroberfläche mit umfangreichen Funktionen hat. Interessant ist auch der vorhandene HDMI-Anschluss mit Unterstützung für 4K-Auflösungen, was es von vielen Konkurrenzprodukten in dieser Preisklasse abhebt.

Mit zwei SATA-6-Gbps-Laufwerksschächten für 2,5-Zoll- und 3,5Zoll-Datenträger können moderne Hochkapazitätslaufwerke bis zu 30 TB pro Schacht genutzt werden - theoretisch sind also eine Gesamtkapazität von bis zu 60 TB möglich. Die Netzwerkanbindung erfolgt über einen 1-GbE-Port, ergänzt durch drei USB-Anschlüsse (2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1) für externe Speichererweiterungen oder Backups.

Die Technischen Daten in der Übersicht Hersteller UGREEN Model NASync DH2300 Prozessor Rockchip RK3576 (Octa Core: 4x C-A72 & 4x C-A53) RAM 4 GB LPDDR4X (nicht erweiterbar)

Speicher zwei SATA3 6Gb/s 3,5" / 2,5" HDD/SSD Anschlüsse Hinten: 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x Gigabit Ethernet (1 GbE)

Vorne: 1x USB-C 3.2 Gen 1 Maße (HxBxT) 213 mm x 98 mm x 151 mm

Gewicht 0,95 kg Besonderheiten Betriebssystem UGOS Pro, NFC, 32GB eMMC für das Betriebssystem Herstellergarantie 2 Jahre Preis ca. 209,00 Euro

Das UGREEn NASync DH2300 bietet mit einem aktuellen Straßenpreis von ca. 209 Euro einen ARM basierenden Quad-Core-Prozessor, 4 GB LPDDR4X, zwei SATA3-6Gb/s-Schnittstellen für 3,5-Zoll-/2,5-Zoll-HDD/SSD als Massenspeicher zwei USB-A 3.2 Gen 1 und einen USB-C 3.2 Gen 1 Anschluss. Die Anbindung ins Netzwerk erfolgt per 1-GbE RJ-45-Port.