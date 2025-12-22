Werbung

Der EIZO FlexScan EV2740S ist ein reinrassiges Business-Display, das eine hohe Auflösung mit umfangreichen ergonomischen Anpassungsmöglichkeiten und einer Typ-C-Schnittstelle zum Docking kombiniert. Wie sich der 27-Zöller auf dem Schreibtisch schlägt, klärt unser Office-Test.

Nachdem wir im August EIZOs QHD-Modell FlexScan EV2720S getestet haben, folgt nun das UHD-Modell EV2740S. Letzterer bietet 3.840 x 2.160 Bildpunkte auf 27 Zoll, was zu einer hohen Pixeldichte von 163 ppi und folglich einer äußerst scharfen Darstellung führt. EIZO setzt auf ein IPS-Panel, das mit einer maximalen Helligkeit von 350 cd/m² und einem Kontrastumfang von 1.000:1 angegeben wird. Das ist ein typischer Wert für IPS-Modelle, der 2720S wurde jedoch mit 1.500:1 spezifiziert. Wer mehr über die IPS-Technik erfahren möchte, kann einen Blick in unsere ausführliche Displays-FAQ werfen.

Mit dem Dell S3225QS (Test) und dem LG 27BA75QB (Test) haben wir 2025 zwei Monitore getestet, die zwar für den Office-Einsatz konzipiert wurden, dennoch mit einer gesteigerten Wiederholfrequenz von 120, bzw. 100 Hz an den Start gehen. EIZO geht etwas konservativer an die Sache heran und belässt es bei den gewohnten 60 Hz. Der Nutzen im Office-Einsatz ist überschaubar, sodass wir kein Problem darin sehen, dass es EIZO bei der üblichen Wiederholfrequenz belässt.

Wie wir es von EIZO kennen, ist der FlexScan EV2740S im gehobenen Preisbereich eingeordnet. Zum Testzeitpunkt müssen 630 Euro (inkl. MwSt.) in den 27-Zöller investiert werden. Dafür erhält der Kunde einen Garantiezeitraum von 60 Monaten inkl. Vor-Ort-Austauschservice.

Die Ausstattung im Überblick

Der Umweltaspekt spielt für EIZO seit Jahren eine zentrale Rolle. Daher setzen die Japaner erneut auf ihre etablierte Sensorik und statten den EV2720S mit Auto EcoView sowie dem EcoView Optimizer 2 aus. Wie diese Technologien im Detail funktionieren, erläutern wir im Rahmen unserer Verbrauchsmessungen. Hervorzuheben ist außerdem, dass EIZO bei der Verpackung des Monitors nahezu vollständig auf Kunststoff verzichtet.

Ein weiteres Ausstattungsdetail, das heutzutage bei fast allen Geräten dieser Kategorie zum Standard gehört, ist der USB-C-Anschluss. Darüber lassen sich nicht nur DisplayPort-Signale übertragen, sondern auch Daten austauschen und ein angeschlossenes Notebook mit Energie versorgen.

Der FlexScan EV2740S liefert bis zu 70 W, was für typische Business-Notebooks vollkommen ausreichend ist. In Kombination mit dem USB-Hub, der vier Anschlüsse bietet, kann so in vielen Fällen eine separate Docking-Station entfallen. Gerade mit Blick auf den Preis wäre allerdings eine RJ45-Schnittstelle wünschenswert gewesen, um die Docking-Funktionen sinnvoll zu komplettieren.

Neben dem Typ-C-Anschluss bietet der Monitor mit je einem DisplayPort- und HDMI-Eingang das gewohnte Duo an Display-Schnittstellen. Auf einen zweiten DisplayPort, der eine Daisy-Chain-Konfiguration für den Multimonitorbetrieb ermöglichen würde, verzichtet EIZO bei diesem Modell – entsprechende Alternativen mit dieser Funktion hat der Hersteller jedoch im Portfolio.

Die bereits erwähnten USB-Anschlüsse sitzen an zwei Positionen: Ein Port befindet sich am Hauptanschlusspanel, während die übrigen drei seitlich untergebracht sind. Eine Platzierung näher am Rand wäre für den unkomplizierteren Zugriff allerdings wünschenswert.

Auf zusätzliche Features wie eine integrierte Webcam verzichtet EIZO bei diesem Modell.

Ergonomie

Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.

EIZO nutzt beim FlexScan EV2740S sein bewährtes Standfuß-Design. Daher ist es kein Wunder, dass die vom Hersteller bekannt umfangreichen ergonomischen Anpassungsfähigkeiten vorhanden sind.

Das Panel lässt sich sehr großzügig im Bereich von 169 mm in der Höhe verstellen. Als Besonderheit kann das Panel dabei bis auf Schreibtisch-Niveau abgesenkt werden. Auch die Neigung lässt sich in einem größeren Bereich verstellen, als wir dies üblicherweise gewohnt sind, von -5 ° bis zu 35°. Gedreht werden kann das Panel über den Fuß um je 172° nach links und rechts. Da auch eine Pivot-Funktion nicht fehlt, können wir dem 27-Zöller eine Vollausstattung attestieren.

Alternativ kann ein Monitor-Arm mit 100x100-mm-Aufnahme genutzt werden, was noch flexibler, in den meisten Fällen aber nicht nötig ist.

Bedienung

Beim Bedienkonzept geht EIZO keinerlei Experimente ein. Wie seit vielen Jahren setzt der japanische Hersteller auf Sensortasten, die im unteren rechten Bereich des Rahmens untergebracht sind. Insgesamt stehen sechs Tasten zur Verfügung, die lediglich durch feine Striche markiert sind und je nach Menü unterschiedliche Funktionen übernehmen. Ergänzt werden sie durch den Hauptschalter, der allerdings etwas zu dicht an den übrigen Tasten sitzt, was gelegentlich zu unbeabsichtigtem Ausschalten führt.

Die Beschriftung der Tasten erscheint erst, sobald diese erstmals berührt werden. Optimal ist die Vielzahl an Bedienelementen zwar nicht, doch da die Tasten sehr zuverlässig ansprechen, gelingt die Bedienung dennoch schnell und ohne Schwierigkeiten.

Auch beim OSD setzt EIZO auf Bewährtes. Die Struktur gliedert sich in zwei Ebenen, was einen schnellen Zugriff auf zentrale Funktionen wie Helligkeit, ECO-Features oder die Nutzer-Modi jederzeit ermöglicht. Umfangreichere Einstellungen finden sich im Hauptmenü, wobei der Funktionsumfang im Vergleich zu modernen Gaming- oder Grafikdisplays eher überschaubar bleibt. Das erweist sich jedoch nicht als Nachteil, da alle relevanten Optionen für ein klassisches Office-Gerät vorhanden sind.

Die Gestaltung ist bewusst schlicht und klar gehalten. Dank der eindeutigen Beschriftungen der einzelnen Funktionen finden sich selbst Einsteiger oder weniger versierte Anwender schnell zurecht.

Spezifikationen

In unserer großen Display-FAQ gehen wir umfangreich auf die verschiedenen technischen Aspekte moderner Monitore ein und erklären deren Vor- und Nachteile. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall.

Spezifikationen des EIZO FlexScan EV2740S in der Übersicht Straßenpreis: ca. 620 Euro Garantie: 60 Monate Homepage: www.eizo.de Diagonale: 27 Zoll Krümmung - Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: IPS Darstellbare Farben: 16,7 Millionen (8 Bit) Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: SDR: 350 cd/m²

Reaktionszeit: 5 ms Wiederholfrequenz: 60 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.0

1x Typ C (70 W PD)

4x USB 3.0 (4 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 8,1 kg Abmessungen (B x H x T): 611,6 x 376,3 x 230 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 169 mm

Neigung: -5° - 35°

Drehung: ± 172°

Pivot: ± 90 ° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern TCO-Zertifikat: ja (Gen. 10) EPAT-Zertifikat: ja (2018 Gold) Energy-Star-Zertifikat: ja Sonstiges: langer Garantiezeitraum

Zum Lieferumfang des EIZO FlexScan EV2740S gehören:

Kabel: USB Typ-C

Kabel: Stromanschluss