Der ASUS ProArt PA32QVC bietet aktuell eine seltene Kombination aus Thunderbolt 4 und der 6K-Auflösung und ist damit für Mac-User und alle interessant, die nach der maximalen Bildschärfe suchen. Ob der 32-Zöller aus der Creator-Reihe noch mehr zu bieten hat, klärt unser Test.

Bereits seit einiger Zeit ist die UHD-Auflösung der Quasi-Standard, wenn es um hochauflösende Displays auf dem Schreibtisch geht. 5K-Geräte wie den ASUS ProArt PA27JCV (Test), den mit 6K auflösenden Dell UtraSharp U3224KBA (Test) oder natürlich das Apple ProDisplay XDR gibt es zwar schon länger am Markt, noch handelt es sich bei hochauflösenden Panels aber um Exoten. Nicht zuletzt kann das auch durch den Preis begründet werden.

Mit dem ProArt PA32QCV gibt es nun ein weiteres 6K-Modell. Das kommt mit einem IPS-Panel daher, das 6.016 x 3.384 Bildpunkte besitzt, also 20 Millionen Bildpunkten auf 32 Zoll unterbringt (218 PPI), während es bei UHD "nur" 8,2 Millionen Dots sind (138 ppi). Das führt dazu, dass ein 32-Zöller mit 6K auf einen Pixelpitch von 0,116 mm kommt, während der Pixelpitch eines UHD-Modells 0,185 mm beträgt. Dieser Unterschied macht sich in der Bildschärfe deutlich bemerkbar. Dass es sich bei dem Panel nicht um ein Gaming-Modell handelt, wird schnell ersichtlich: 60 Hz treffen auf 5 ms.

Als weitere Besonderheit kann das Anschlusspanel angesehen werden, denn ASUS verbaut zwei Thunderbolt-4-Schnittstellen, eine davon mit einer Ladeleistung von 96 W und Daisy-Chain-Möglichkeiten. Während Typ-C mit dem USB-Protokoll immer mehr zu einem gewohnten Anblick auf dem Anschlusspanel wird, ist Thunderbolt noch immer eine Seltenheit. ASUS setzt auf Thunderbolt 4. Thunderbolt 5 kennen wir im Display-Segment aktuell nur vom LG UltraFine Evo, der ebenfalls ein 6K-Panel nutzt, mit einem Preis von 2.000 Euro jedoch noch einmal teurer ist als ASUS’ Interpretation.

Der ProArt PA32QCV ist aktuell noch kaum verfügbar und wird ab einem Preis von 1.599 Euro gelistet, was für ein 6K-Modell sehr attraktiv ist. Positiv fällt der lange Garantiezeitraum auf. Wird der Monitor direkt nach dem Kauf registriert, sind es 60 Monate. Ohne Registrierung bleibt es bei 36 Monaten.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des ASUS ProArt PA32QVCgehören:

Kabel: HDMI

Kabel: Thunderbolt 4

Kabel: C13-Strom

Spezifikationen des ASUS ProArt PA32QVCin der Übersicht Straßenpreis: ca. 1.599 Euro Garantie: 36 Monate (60 Monate nach Registrierung) Homepage: www.asus.de Diagonale: 32 Zoll Krümmung - Gehäusefarbe: Schwarz/Grau Format: 16:9 Panel: IPS Farbverarbeitung 10 Bit (8 bit + FRC) Glare-Optik: nein Auflösung: 6.016 x 3.384 Pixel Kontrastwert: 3.000:1 (max)

1.500:1 (typisch) Helligkeit: SDR: 400 cd/m²

HDR: 600 cd/m² Reaktionszeit: 5 ms Wiederholfrequenz: 60Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1

2x Typ C (Thunderbolt 4, 96 W PD)

3x USB 3.0 (1up, 2 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 9,3 kg Abmessungen (B x H x T): 714,2 x 617,9 x 240,0 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 130mm

Neigung: -5° - 23°

Drehung: -30° - 30°

Pivot: -90° - 90° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: Display-Steuer über Mac-Tasten, Calman Verified