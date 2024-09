Werbung

Der Philips Evnia 34M2C8600 nutzt ein QD-OLED-Panel im 34-Zoll-Format und möchte mit einer Wiederholfrequenz von 175 Hz überwiegend Spieler ansprechen. Darüber hinaus gibt es eine umfangreiche Ausstattung sowie eine Ambilight-Beleuchtung zum überschaubaren Preis. Wie gut sich der 34-Zöller verkaufen kann, klärt unser Test.

Sucht man 2024 einen neuen High-End-Gaming-Monitor, tauchen stets die QD-OLED-Geräte der dritten Generation auf, die wir bereits ausgiebig im Test hatten. Mit dem Philips Evnia 34M2C8600 haben wir jetzt einen 34-Zöller in der Redaktion, der noch auf ein Panel der zweiten Generation setzt, dennoch einiges zu bieten hat. Wie für diese Größenklasse üblich, wird eine Auflösung von 3.440 x 1.440 Bildpunkten, also das 21:9-Format, realisiert. Passend dazu haben wir es mit einem Curved-Panel mit einem Radius von 1.800 mm zu tun, die Krümmung fällt für die heutige Zeit also recht moderat aus.

Die Reaktionszeiten sind OLED-typisch sehr kurz und werden mit 0,03 ms angegeben. Zusammen mit der maximalen Wiederholfrequenz von 175 Hz sollte so eine ansehnliche Gaming-Performance mit einer angemessenen Immersion kombiniert werden. Mit FreeSync ist zudem eine Technik mit von der Partie, die gegen zerrissene Bilder arbeitet.

Damit der 34-Zöller auch optisch überzeugen kann, integriert Philips seine bekannte Ambi-Light-Lösung in das helle Gehäuse.

Preislich erscheint der Philips Evnia 34M2C8600 fair aufgestellt, denn aktuell werden 735 Euro aufgerufen. Hier zeigt sich, dass das Gerät schon etwas länger am Markt ist. Der Garantie-Zeitraum wird mit 36 Monaten angegeben - auch auf Einbrenn-Effekte.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Philips Evnia 34M2C8600 gehören:

Kabel: HMDI

Kabel: DisplayPort

Kabel: USB Typ-A und Typ-B

Kabel: USB Typ-C und Typ-C

Kabel: C13

Spezifikationen des Philips Evnia 34M2C8600 in der Übersicht Straßenpreis: ca. 735 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.philips.de Diagonale: 34 Zoll Krümmung 1.800 mm Gehäusefarbe: Weiß/Grau Format: 21:9 Panel: QD OLED (2nd Gen.) Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.440 x 1.440 Pixel Kontrastwert: Inf. Helligkeit: SDR: 250 cd/m²

HDR: 450 cd/m² (Peak: 1.000 cd/m²) Reaktionszeit: 0,03 ms Wiederholfrequenz: 175Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x Typ-C

4x USB 3.0 (1up, 3 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 8,70 kg Abmessungen (B x H x T): 813 x 553 x 295 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 150 mm

Neigung: -5° - 20°

Drehung: -20° - 20° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: FreeSync, Ambilight