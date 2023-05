Werbung

Trotz der spannenden und gleichzeitig beunruhigenden Informationen rund um die beschädigten AM5-Systeme aufgrund zu hoher Spannungen, setzen wir unsere Mainboard-Tests mit AMDs AM5-Sockel fort. So konnte das ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi (Hardwareluxx-Test) bis auf ein paar negative Aspekte durchaus überzeugen. Im heutigen Test werden wir das ROG Strix B650-A Gaming WiFi näher begutachten.

Auch das ASUS' ROG Strix B650-A Gaming WiFi unterstützt den neuen PCIe-5.0-Standard, in diesem Fall allerdings nicht auf dem primären PEG-Steckplatz, sondern einzig für ein PCIe-5.0-x4-SSD-Modul. Dass nicht in beiden Fällen auf den PCIe-5.0-Standard gesetzt wird, ist an dem fehlenden E nach B650 in der Modellbezeichnung zu erkennen. Von diesem Umstand einmal abgesehen, wird mit dem ROG Strix B650-A Gaming WiFi eine ähnliche Ausstattung geboten, wie sie auch beim ROG Strix B650E-F Gaming WiFi anzutreffen ist. Schauen wir uns das Brett daher einmal genauer an.

Rein optisch ist ein großer Unterschied feststellbar, denn die Kühlkörper wurden hell designt und mit silberner Farbe besprüht. Zusammen mit dem schwarzen PCB im ATX-Formfaktor ergibt sich ein sehr ansehnlicher Kontrast. Wie man bereits erkennen kann, hat ASUS für alle M.2-M-Key-Steckplätze auch an einen Kühlkörper gedacht, die natürlich ebenfalls in silber gehalten sind.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS

ROG Strix B650-A Gaming WiFi Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA AM5 (für Ryzen 7000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin +12V VRM-Ausstattung 15 Phasen/MOSFETs (12+2+1)

12x Alpha & Omega BFN0 2N17 (VCore, 60A)

2x Alpha & Omega BFN0 2N17 (SoC, 60A)

1x MaxLinear MXL7630S (Misc, 30A) Preis

ab 245 Euro Webseite ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD B650 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.400 MHz (1DPC) Speicherausbau max. 192 GB (mit 48-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 4.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD B650 (shared)

2x PCIe 4.0 x1 über AMD B650

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD B650

1x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über AMD B650 USB CPU: 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)

Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern), 3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern), 2x USB 3.2 Gen1 (2x intern), 8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4 WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über AMD WiFi-6E RZ616 (MediaTek MT7922A22M), Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 Thunderbolt - LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN (B3-Stepping)

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

Savitech SV3H712 AMP

5x 3,5 mm Audio-Jacks

LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

4x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern), CPU-OV-Jumper, Q-Release-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

M.2 Q-Latch

Zwei M.2-Gummi-Abstandshalter

M.2-Wärmeleitpad

sieben Kabelbinder

ROG-Schlüsselanhänger

ROG-Sticker

ROG-Strix-Dankkarte

Auch die Käufer des ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi gehen beim Zubehör nicht leer aus. Der Inhalt des Zubehörs entspricht dabei 1:1 dem des ROG Strix B650E-F Gaming WiFi (Hardwareluxx-Test).