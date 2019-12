Seite 1: Inklusive USB 3.2 Gen2x2 und Thunderbolt 3.0: MSI Creator X299 im Test

Neben ASRock bietet auch MSI Platinen an, die vorrangig für den Content-Creation-Bereich konzipiert wurden und dem Anwender eine größtmögliche Flexibilität bei der Anschlussvielfalt bieten sollen. Zuletzt hatten wir das ASRock X570 Creator im Test und heute folgt das brandneue Creator X299, das als Teil der drei Refresh-Modelle von MSI für Intels Cascade-Lake-X-Prozessoren vorgestellt wurde.

Gerade die HEDT-Plattformen von AMD und Intel sind für umfangreiche und komplexe Content-Creation-Anwendungen durchaus empfehlenswert. Zwar bietet sich mit AMDs Ryzen 9 3950X eine sehr gute Mainstream-Variante an, wer allerdings mehr als 16 physische Kerne verwenden möchte, ist derzeit zwingend auf AMDs neuen Sockel sTRX4 für die dritte Threadripper-Generation, alternativ auf AMDs Sockel TR4 mit der zweiten Threadripper-Generation oder auf Intels Sockel LGA2066 angewiesen, welcher mit dem Core i9-10980XE (Cascade Lake-X) als Flaggschiff-Modell immerhin 18 Kerne und 36 Threads ermöglicht.

In Sachen Ausstattung können wir bereits vorab anmerken, dass die Besitzer des MSI Creator X299 keinerlei Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Von PCIe 4.0 einmal abgesehen, bietet das MSI Creator X299 sämtliche Schnittstellen, die derzeit aktuell im Consumer-Bereich möglich sind. Für einen gelisteten Preis für das MSI Creator X299 ab 529 Euro darf man das allerdings auch erwarten. Gehen wir nun im Detail auf das MSI Creator X299 ein.

Wer generell dunkle Farben favorisiert, dem könnte das MSI Creator X299 durchaus zusagen, denn nicht nur das PCB mit E-ATX-Abmessungen ist schwarz, sondern auch sämtliche Kühlkörper. Einzige Ausnahme stellen die beiden RGB-LED-Zonen am I/O-Panel und am Chipsatzlühler dar, die in Kristalloptik entworfen wurden.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI Creator X299 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI Creator X299 in der Übersicht Mainboard-Format E-ATX Hersteller und

Bezeichnung MSI

Creator X299 CPU-Sockel LGA2066 (für Skylake-X (Refresh) und Cascade Lake-X) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

3x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin Molex Phasen/Spulen 17 Stück (13x für CPU, 4x für RAM) Preis ab 531 Euro

Webseite MSI

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz Intel X299 Chipsatz Speicherbänke und Typ 8x DDR4 (Quad-Channel), max. 4.266 MHz Speicherausbau max. 256 GB UDIMM SLI / CrossFire SLI (4-Way), CrossFireX (4-Way) Onboard-Features PCI-Express 4x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x8/x8/x16/x8 oder x16/x0/x16/x8 mit 44/48 Lanes; x8/x8/x8/x0 oder x16/x0/x8/x0 mit 28 Lanes)

PCI - SATA(e)-, SAS- und

M.2/U.2-Schnittstellen 8x SATA 6 GBit/s über Intel X299

1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4 (32 GBit/s) über Intel X299

1x U.2 mit PCIe 3.0 x4 (32 GBit/s) über Intel X299

2x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4 (32 GBit/s) über CPU

4x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4 (32 GBit/s) via mitgelieferter Zusatzkarte USB 1x USB 3.2 Gen2x2 (20 GBit/s, 1x extern) über ASMedia ASM3242

1x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, 1x intern) über ASMedia ASM3142

11x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, 7x extern, 4x intern), 7x über 2x ASMedia ASM1074, 4x über Intel X299

6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern) über Intel X299 Grafikschnittstellen - WLAN / Bluetooth WLAN-a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200 mit max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.0

Thunderbolt Thunderbolt 3.0 (40 GBit/s) mit 2x Typ-C und 2x DisplayPort 1.4 über Intel JHL7540 (via mitgelieferter Zusatzkarte) LAN 1x Intel I219-V Gigabit-LAN

1x Aquantia AQtion AQC107 10-GBit/s-LAN Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220 Audio Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink FAN-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar)

1x 4-Pin WaKü-Pump-Header

4x 4-Pin System-FAN-Header (regelbar)

2x 4-Pin Extend-System-FAN-Header

1x 3-Pin Water-Flow-Header LED-Beleuchtung 2 Zonen: I/O-Panel und PCH-Kühler

1x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin adressierbarer RGB-LED-Header

1x Corsair-LED-Header Onboard-Comfort Status-LEDs, Debug-LED, Power-Button, Reset-Button, BIOS-Switch, OC-Genie-Knob, CMOS-Clear-Button, Flash-BIOS-Button

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch inklusive Treiber- und Software-USB-Stick

Quick-Installation-Guide

vier SATA-Kabel

RGB-LED-Y-Kabel

adressierbares RGB-LED-Verlängerungskabel

Corsair-LED-Verlängerungskabel

2T2R-WLAN-Antenne

SATA-Kabel-Sticker

MSI-Gaming-Sticker

Infokarte zur Produktregistrierung

drei M.2-Schrauben

M.2-XPander-AERO-Gen4-Erweiterungskarte für vier SSDs

Thunderbolt-3.0-Erweiterungskarte inklusive Verbindungskabel

Nicht nur die Spezifikationstabelle ist voll bepackt, sondern auch das Zubehör fällt sehr umfangreich aus. Obligatorische Beigaben wie das Mainboard-Handbuch und der Quick-Installation-Guide fehlen natürlich auch beim MSI Creator X299 nicht. Selten gesehen wird der Treiber- und Software-Datenträger in USB-Stick-Form. Wir finden es begrüßenswert, dass MSI in diesem Fall nicht mehr auf die ausgediente DVD setzt. Das kann gerne generell der Fall sein.

Mit im Boot sind außerdem vier SATA-Kabel, diverse RGB-Verlängerungskabel, natürlich die 2T2R-WLAN-Antenne, drei M.2-Schrauben und auch der MSI-Gaming-Sticker. Als besondere Beigaben zählen die Thunderbolt-3.0-Erweiterungskarte (PCIe 3.0 x4) mit zweimal Typ-C und zweimal DisplayPort 1.4 sowie die M.2-XPander-AERO-Gen4-Zusatzkarte, die bis zu vier M.2-SSDs aufnehmen kann und mit einem Axiallüfter zur Kühlung ausgestattet ist.

Die Karte unterstützt zwar offiziell PCIe 4.0 x16, im Falle des MSI Creator X299 wird die Karte allerdings höchstens mit der PCIe-3.0-Spezifikation angesprochen. Auf diese Weise können vier NVMe-SSDs mit jeweils vier Gen3-Lanes zeitgleich angesteuert werden. Die dann benötigten 16 Lanes kommen von der LGA2066-CPU. In der Theorie ließe sich die Karte auch mit einem TRX40-Mainboard verwenden, sodass die Karte dann mit PCIe 4.0 x16 voll angebunden wäre.

An der Slotblende befinden sich vier Access- und sechs Temperatur-LEDs. Zum Abschalten der LEDs und des Lüfters ist jeweils ein Switch verbaut. Für die erweiterte Stromversorgung dient ein 6-Pin-PCIe-Stromanschluss.