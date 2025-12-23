News
TEST
#MSI #MAG-X870E-TOMAHAWK-MAX-WIFI-PZ #Mainboard #Test #Project-Zero

Rückseitige Anschlüsse und 64 MB ROM

MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ im Test

Portrait des Authors


Seite 1: Rückseitige Anschlüsse und 64 MB ROM: MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ im Test
Seite 1: Rückseitige Anschlüsse und 64 MB ROM: MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ im Test Seite 2: Features und Layout Seite 3: BIOS und VRM-Wärmebild-Analyse Seite 4: Testsystem und generelle Performance Seite 5: Leistungsaufnahme Seite 6: SATA-6G-, USB- und M.2-Performance Seite 7: Fazit
0

Werbung

Wenn explizit ein X870E-Mainboard gewünscht ist, ist MSIs MAG X870E TOMAHAWK WIFI (Test) für deutlich weniger als 400 Euro eine gute Wahl. So bringt die ATX-Platine wichtigen Onboard-Komfort, wie eine ausführliche Debug-LED, einen PCIe-Release-, Clear-CMOS- und Flash-BIOS-Button mit. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass MSI diese Platine als Basis nimmt, um mit dem MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ den nächsten Gang einzulegen. Wir haben von MSI das MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ für ein Review erhalten und es durch den Test-Parcours laufen lassen.

MSI hat neben zunächst wenigen Mainboards auch Gehäuse mit dem Zusatz "PZ" im Portfolio und das ist absolut kein Zufall. Das Kürzel "PZ" steht bei MSI für Project Zero und die Idee dahinter ist mit ASUS’ BTF-Komponenten vergleichbar. Gemeint ist damit, dass sämtliche Mainboard-Anschlüsse nicht auf der gewohnten Vorderseite, sondern auf der PCB-Rückseite untergebracht sind. Dies sorgt dafür, dass beim Blick in das Gehäuse zunächst keinerlei Kabel zu sehen sind.

Damit das PZ-Mainboard - wie das uns vorliegende MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ - entsprechend verkabelt werden kann, muss das Gehäuse natürlich mitspielen und für das Project Zero vorbereitet sein. Daher werden und können wir das Mainboard nicht nur auf unseren Benchtable spannen, sondern setzen auf das MAG PANO 110R PZ WHITE, das MSI uns dankenswerterweise ebenfalls zur Verfügung gestellt hat. Das Gehäuse selbst werden wir natürlich auch noch separat testen.

Wärmebild des VRM-Bereichs beim MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ
Die USB4-Performance über den ASMedia ASM4242
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den Ryzen 7 7700X
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den X870E-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den X870E-Chipsatz
Die SATA-Performance über den X870E-Chipsatz
Die M.2-Performance über den Ryzen 7 7700X mit PCIe 5.0 x4
Die M.2-Performance über den X870E-Chipsatz mit PCIe 4.0 x4
0

Man könnte meinen, dass MSI die Anschlüsse vergessen hat, doch dem ist natürlich nicht so. Im Gegensatz zum regulären MAG X870E TOMAHAWK WIFI hat MSI das MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ mit weißem PCB und silbernen Kühlern und weiteren Zierelementen ausgestattet. Selbst die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke sind weiß. Dies gilt auch für die PCIe-Steckplätze.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung		 MSI
MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 8-Pin PCIe
VRM-Ausstattung 17 Phasen (14+2+1)

Spannungswandler:
14x Monolithic Power Systems MP87670 (VCore, 80A)
2x Monolithic Power Systems MP87670 (SoC, 80A)
1x Alpha & Omega AOZ5516QI (Misc, 55A)

PWM-Controller:
1x Monolithic Power Systems MP2857 (max. 12 Phasen, für VCore und SoC)
1x RichTek RT3672EE (max. 2 Phasen, für Misc)
Preis
 ab 351 Euro
Webseite MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ
 Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC), CUDIMM-Support
Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x16
Mit Ryzen 8700/8600/8400 bis PCIe 4.0 x8
Mit Ryzen 8500/8300 bis PCIe 4.0 x4

1x PCIe 3.0 x16 (x1) über AMD X870E
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X870E
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD X870E

Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8500/8300: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E
USB CPU:
2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)

Chipsatz: 
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)
1x USB 3.2 Gen2 (1x extern)
7x USB 3.2 Gen1 (3x extern, 4x intern)
4x USB 2.0 (4x intern)

ASMedia ASM4242:
2x USB4 (40 GBit/s)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über Qualcomm FastConnect 7800 (QCNCM865), Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)
Audio-Codec
und Anschlüsse		 8-Channel Realtek ALC4080 Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
6x 4-Pin System-FAN-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Diagnostic-LED, PCIe-Release-Button

Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
0

Das mitgelieferte Zubehör

  • Quick-Start-Guide
  • USB-Stick mit Treiber und Software
  • EU-Regulierungshinweise
  • USB-Stick mit Software und Treiber
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • Front-Panel-Kabel
  • 1-auf-3-EZ-CONN-Kabel
  • drei M.2-Clip II inklusive Entferner
  • eine M.2-Plate-Schraube
  • Shout-Out-Flyer
  • MSI-Sticker
MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ

Das beiliegende Zubehör unterscheidet sich kaum vom regulären MAG X870E TOMAHAWK WIFI (Test). Die einzige Ausnahme sind nun drei M.2 Clip II statt nur einer. Der Entferner liegt ebenfalls bei.

Quellen und weitere Links
