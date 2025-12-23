Werbung
Wenn explizit ein X870E-Mainboard gewünscht ist, ist MSIs MAG X870E TOMAHAWK WIFI (Test) für deutlich weniger als 400 Euro eine gute Wahl. So bringt die ATX-Platine wichtigen Onboard-Komfort, wie eine ausführliche Debug-LED, einen PCIe-Release-, Clear-CMOS- und Flash-BIOS-Button mit. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass MSI diese Platine als Basis nimmt, um mit dem MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ den nächsten Gang einzulegen. Wir haben von MSI das MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ für ein Review erhalten und es durch den Test-Parcours laufen lassen.
MSI hat neben zunächst wenigen Mainboards auch Gehäuse mit dem Zusatz "PZ" im Portfolio und das ist absolut kein Zufall. Das Kürzel "PZ" steht bei MSI für Project Zero und die Idee dahinter ist mit ASUS’ BTF-Komponenten vergleichbar. Gemeint ist damit, dass sämtliche Mainboard-Anschlüsse nicht auf der gewohnten Vorderseite, sondern auf der PCB-Rückseite untergebracht sind. Dies sorgt dafür, dass beim Blick in das Gehäuse zunächst keinerlei Kabel zu sehen sind.
Damit das PZ-Mainboard - wie das uns vorliegende MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ - entsprechend verkabelt werden kann, muss das Gehäuse natürlich mitspielen und für das Project Zero vorbereitet sein. Daher werden und können wir das Mainboard nicht nur auf unseren Benchtable spannen, sondern setzen auf das MAG PANO 110R PZ WHITE, das MSI uns dankenswerterweise ebenfalls zur Verfügung gestellt hat. Das Gehäuse selbst werden wir natürlich auch noch separat testen.
Man könnte meinen, dass MSI die Anschlüsse vergessen hat, doch dem ist natürlich nicht so. Im Gegensatz zum regulären MAG X870E TOMAHAWK WIFI hat MSI das MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ mit weißem PCB und silbernen Kühlern und weiteren Zierelementen ausgestattet. Selbst die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke sind weiß. Dies gilt auch für die PCIe-Steckplätze.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
|Hersteller und
Bezeichnung
|MSI
MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ
|Mainboard-Format
|ATX
|CPU-Sockel
|AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
|Stromanschlüsse
|1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 8-Pin PCIe
|VRM-Ausstattung
|17 Phasen (14+2+1)
Spannungswandler:
14x Monolithic Power Systems MP87670 (VCore, 80A)
2x Monolithic Power Systems MP87670 (SoC, 80A)
1x Alpha & Omega AOZ5516QI (Misc, 55A)
PWM-Controller:
1x Monolithic Power Systems MP2857 (max. 12 Phasen, für VCore und SoC)
1x RichTek RT3672EE (max. 2 Phasen, für Misc)
|Preis
|ab 351 Euro
|Webseite
|MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ
|Southbridge-/CPU-Features
|Chipsatz, Kühlung
|AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv
|Speicherbänke und Typ
|4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC), CUDIMM-Support
|Speicherausbau
|max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs)
|Onboard-Features
|PCI-Express
|1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x16
Mit Ryzen 8700/8600/8400 bis PCIe 4.0 x8
Mit Ryzen 8500/8300 bis PCIe 4.0 x4
1x PCIe 3.0 x16 (x1) über AMD X870E
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X870E
|Storage-Schnittstellen
|4x SATA 6GBit/s über AMD X870E
Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8500/8300: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E
|USB
|CPU:
2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)
Chipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)
1x USB 3.2 Gen2 (1x extern)
7x USB 3.2 Gen1 (3x extern, 4x intern)
4x USB 2.0 (4x intern)
ASMedia ASM4242:
2x USB4 (40 GBit/s)
|Grafikschnittstellen
|1x HDMI 2.1
2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)
|WLAN / Bluetooth
|WiFi 7 nach IEEE 802.11be über Qualcomm FastConnect 7800 (QCNCM865), Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4
|Thunderbolt
|-
|LAN
| 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)
|Audio-Codec
und Anschlüsse
|8-Channel Realtek ALC4080 Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
|LED-Beleuchtung
|1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
|FAN- und WaKü-Header
|1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
6x 4-Pin System-FAN-Header
|Onboard-Komfort
|Intern: Status-LEDs, Diagnostic-LED, PCIe-Release-Button
Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button
|Herstellergarantie
|3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Start-Guide
- USB-Stick mit Treiber und Software
- EU-Regulierungshinweise
- USB-Stick mit Software und Treiber
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- Front-Panel-Kabel
- 1-auf-3-EZ-CONN-Kabel
- drei M.2-Clip II inklusive Entferner
- eine M.2-Plate-Schraube
- Shout-Out-Flyer
- MSI-Sticker
Das beiliegende Zubehör unterscheidet sich kaum vom regulären MAG X870E TOMAHAWK WIFI (Test). Die einzige Ausnahme sind nun drei M.2 Clip II statt nur einer. Der Entferner liegt ebenfalls bei.