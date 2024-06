Säulenförmiges Mini-ITX-Gehäuse erinnert an Regallautsprecher

Seite 1: Fractal Design Mood im Test: Säulenförmiges Mini-ITX-Gehäuse erinnert an Regallautsprecher

Werbung

Wie gestaltet man ein PC-Gehäuse, damit es sich möglichst harmonisch in einen Wohnraum einfügt? Fractal Design versucht es beim Mood mit einer Säulenform und einem Stoffbezug, der das Mini-ITX-Modell von drei Seiten umschließt.

Damit zeigt der Hersteller einmal mehr Experimentierfreude. So war schon das Terra ein Mini-ITX-Gehäuse, das äußerlich mit einem Mix aus Aluminium und Holz auffiel. Das auf der Computex vorgestellte Mood ragt nun aber in die Höhe und erinnert sowohl mit seinem Format als auch mit der Stoffbespannung an einen Regallautsprecher oder Lui. Allerdings deckt der Stoff nicht nur die Front, sondern auch die linke und rechte Seite ab. Für einen einfachen Zugang zum Inneren können die Rückwand und der gesamte Stoffbezug abgenommen werden.

Als vertikal orientiertes Mini-ITX-Modell kann das Mood der aufrecht montierten Grafikkarte einigen Platz bieten. Die Maximallänge wird mit immerhin 32,5 cm angegeben. Einen großen Towerkühler kann man hingegen nicht unterbringen. Dafür wird ein 240- oder 280-mm-Radiator unterstützt. Ab Werk übernimmt ein mächtiger 180-mm-Lüfter im Deckel die Aufgabe, das Gehäuse zu kühlen.

Fractal Design bietet das Mood sowohl in Hellgrau als auch in Schwarz an. Fractal Design nennt offiziell bisher nur den US-Preis von 149 US-Dollar. Der Euro-Preis soll umgerechnet bei ungefähr 165 Euro liegen.

Das Mini-ITX-Gehäuse wird mit einer Anleitung, einem Hinweiszettel für den Garantiefall, Montagematerial, schwarzen Kabelbindern, Klettverschlüssen für das Kabelmanagement und zwei unterschiedlich gestalteten 2,5-Zoll-Laufwerksträgern ausgeliefert.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: