Werbung

ASUS bietet mit dem ProArt PA602 Wood Edition ein besonderes Gehäuse an. Das Oberklassemodell richtet sich in erster Linie an Creator, spricht aber auch Nutzer an, die ein möglichst seriös gestaltetes und gleichzeitig funktionales Gehäuse suchen. Dazu kommen Besonderheit wie die Eschenholzfront, ein Staubsensor und ein Kühlsystem mit zwei überdicken 200-mm-Lüftern.

Mit der ProArt-Serie möchte ASUS in erster Linie Content Creator ansprechen. Dabei werden ganz unterschiedliche Segmente wie beispielsweise Mainboards, Grafikkarten, Monitore und Notebooks abgedeckt. Mit dem ProArt PA602 wurde 2023 auch ein erstes ProArt-Gehäuse vorgestellt. In diesem Jahr folgte das ProArt PA602 Wood Edition als neue Variante mit Holzfront.

Diese Modellvariante hat damit eine Gemeinsamkeit mit der North-Serie von Fractal Design, hat aber ansonsten klar eigene Produktmerkmale. ASUS legt ab Werk großen Wert auf eine hohe Luftkühlleistung und montiert zwei wuchtige 200-mm-Lüfter mit 38 mm Dicke und einen 140-mm-Hecklüfter vor. Für Wasserkühlungsnutzer steht ein 360/420-mm-Radiatorenplatz unter dem Deckel zur Verfügung. Damit die Kühlleistung durch Staubablagerungen nicht nachlässt, wird der Verschmutzungsgrad des Frontstaubfilters per IR-Sensor kontrolliert.

Im Inneren ist Platz für ein leistungsstarkes System mit langen High-End-Grafikkarten und hohem Towerkühler. Neun Laufwerksplätze sorgen für Flexibilität auf der Storage-Seite.

ASUS bietet das ProArt PA602 Wood Edition wahlweise mit Glas- oder mit Stahlseitenteil an. Bei der Gehäusefarbe und dem eingesetzten Holz hat man (anders als bei den North-Modellen von Fractal Design) hingegen keine Wahl. Das ASUS-Gehäuse ist immer schwarz mit einer Front aus dunklem Eschenholz. Im Preisvergleich wird es ab einem Preis von rund 260 Euro gelistet, ist aber zumindest aktuell nur zu höheren Preisen in wenigen Shops lieferbar. Das Standard-ProArt PA602 ist besser erhältlich und mit einem Preis von knapp über 200 Euro auch um einiges günstiger.

ASUS liefert das Gehäuse mit Anleitung und Garantiehinweisen, dem sortierten und beschrifteten Montagematerial, schwarzen Kabelbindern, einer Blende für die vertikale Grafikkartenmontage und einer Abdeckung für die Slotverriegelung aus. Wenn die Grafikkarte vertikal montiert werden soll, wird zusätzlich noch ein Riserkabel benötigt.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: