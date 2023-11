Werbung

Das ASUS ProArt PA602 ist ein PC-Gehäuse, das sich an Content Creators und andere professionelle Nutzer richtet. Dabei wurde es so ausgelegt, dass es eine hohe Kühlleistung verspricht und zudem einige Besonderheiten wie dicke 200-mm-Lüfter, eine Stauberkennung und Transportrollen bietet.

Die ProArt-Produkte richten sich laut ASUS in erster Linie an Content Creators, also Medienschaffende, die gewisse Ansprüche an die Rechenleistung und z.B. auch die Darstellungsqualität von Bildschirmen haben. Bisher gibt es solche Produkte in den Bereichen Displays, Notebooks, Mainboards und Grafikkarten. Mit dem ProArt PA602 soll nun auch ein Gehäuse folgen.

Es unterscheidet sich optisch deutlich von den meisten Gaming-Gehäusen. ASUS verzichtet auf eine RGB-Beleuchtung und nutzt ein Design, das die Funktionalität in den Vordergrund stellt. So zeigt die Front eine luftige Rippenstruktur. Ab Werk sind besonders dicke PWM-Lüfter vormontiert, die für einen starken Luftstrom sorgen sollen. Als Frontlüfter werden zwei 200-mm-Modelle mit 38 mm Dicke verbaut. Sie werden durch einen 28 mm dicken 140-mm-Lüfter an der Rückwand unterstützt. Im Inneren sollen zwei Luftleitflächen dafür sorgen, dass der Luftstrom auf Grafikkarte und CPU-Kühler konzentriert wird. Unter dem Deckel können noch drei 120- oder 140-mm-Lüfter nachgerüstet werden. Hier findet alternativ auch ein 360- oder 420-mm-Radiator Platz. Bis zu sechs PWM-Lüfter lassen sich über eine Lüftersteuerung im Deckel steuern.

Das ASUS-Gehäuse misst 245 x 560 x 593 mm. Zwei Rollen sollen den Transport des 15,8 kg schweren Gehäuses erleichtern. Der geräumige Innenraum nimmt maximal ein E-ATX-Mainboard (12"x10,9", also 30,5 x 27,7 cm) auf. Die maximale CPU-Kühlerhöhe wird mit sehr großzügigen 19 cm angegeben. Auch bei einer Grafikkartenlänge von 45 cm müssen keine Kompromisse gemacht werden. Für die Grafikkarte werden eine werkzeuglose Montage und eine Stütze geboten. Es können bis zu vier 3,5-Zoll- bzw. bis zu acht 2,5-Zoll-Laufwerke untergebracht werden.

Das I/O-Panel stellt zwei USB-3.0- und zwei USB-2.0-Ports, USB-C (20Gbps) und eine kombinierte Audiobuchse bereit. Neben der Powertaste gibt es eine Sperrfunktion, die ein ungewolltes Betätigen der Powertaste verhindert. Eine weitere Besonderheit ist die Stauberkennung des Gehäuses: Ein IR-Sensor am Frontpanel soll erkennen, wenn der Filter zusetzt und den Nutzer darauf hinweisen, dass eine Reinigung des Filters nötig wäre.

Zu Preis und Verfügbarkeit des ProArt PA602 macht ASUS noch keine Angaben.