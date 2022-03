Seite 1: Amazon Echo Buds (2. Gen.) im Test: Kabellose Ohrhörer mit Sprachsteuerung und ANC

Amazons Echo Buds (2. Gen.) bringen Alexa praktisch direkt ins Ohr. Sie sollen aber nicht nur mit dem persönlichen Assistenten, sondern auch generell als kabellose Ohrhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung überzeugen.

Alexa wird mittlerweile von allen möglichen Geräten unterstützt. Besonders nah kommt einem der persönliche Assistent aber mit Amazons eigenen kabellosen Ohrhörern, den Echo Buds. Die bietet Amazon jetzt schon in zweiter Generation an - allerdings ist das die erste Generation, die auch hierzulande erhältlich ist. Die grundlegenden Funktionen der Echo Buds (2. Gen.) erinnert an Konkurrenzprodukte wie die OnePlus Buds Z2. Auch die Amazon-Ohrhörer sind kabellos und werden mit einem Ladegehäuse ausgeliefert, das gleichzeitig auch als Transportschutz dient. Eine aktive Geräuschunterdrückung soll sicherstellen, dass Umgebungsgeräusche weniger stören. Die IPX4-Schutzklasse sichert Schutz gegen Spritzwasser zu. Die Echo Buds (2. Gen.) sollten also z.B. auch einen Spaziergang bei Regen überleben.

Einige Funktionen können per Touch direkt an den Ohrhörern gesteuert werden. Eleganter ist aber, dass die Echo Buds (2. Gen.) auch Alexa unterstützen. So kann die Medienwiedergabe einfach per Sprache gesteuert und Alexa auch für unterschiedliche andere Zwecke genutzt werden. Alternative Sprachassistenten wie Apples Siri und Google Assistant werden prinzipiell ebenfalls unterstützt.

Preislich liegen die Amazon Echo Buds (2. Gen.) etwas über den angesprochenen OnePlus Buds Z2 und zudem auch über der 100-Euro-Marke. Sie werden von Amazon in Weiß und in Schwarz angeboten und kosten zusammen mit dem kabelgebundenen Ladeetui 119,99 Euro. Alternativ gibt es sie auch mit einem Ladeetui, das kabellos geladen werden kann. Dafür steigt der Preis aber auf 139,99 Euro. Wir haben diese kabellos ladende Variante zum Test erhalten - zusammen mit einem kabellosen Ladepad von Anker, das als Zubehör für 17,99 Euro angeboten wird.

Als Zubehör legt Amazon den Echo Buds ein USB-Ladekabel, Ohreinsätze in insgesamt vier verschiedenen Größen (ein Satz sitzt ab Werk an den Ohrhörern), Ohrbügel in zwei verschiedenen Größen, eine Kurzanleitung und weiter Heftchen mit wichtigen Informationen und Dingen zum Ausprobieren.