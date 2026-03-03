Werbung

Zunächst musste NVIDIA den GeForce-Treiber 595.59 zurückziehen, dann erfolgte gestern unter der Versionsnummer 595.71 die erneute Veröffentlichung. Doch auch mit dieser vermeintlich fehlerbereinigten Version scheint es weiterhin Probleme zu geben, die sich unter anderem im GeForce-Forum nachverfolgen lassen.

Ein Bildflackern, zu geringe FPS aufgrund zu geringer Boost-Taktraten und eine gedeckelte Spannung sollen die Gründe für die Berichte sein. Schon der zurückgezogene GeForce 595.59 fiel durch eine gewisse Schnittmenge in der Fehlerbeschreibung auf. Mit dem GeForce 595.71 hat sich dieses Verhalten wohl nicht für jeden großartig geändert.

Nun aber wird vermehrt über ein eingeschränktes Taktverhalten, vorwiegend bei Karten der GeForce-RTX-50-Serie, berichtet. Modelle, die sonst problemlos über 3 GHz liefen, sollen diese Takthürde plötzlich nicht mehr schaffen. Außerdem wird eine niedrigere GPU-Spannung beobachtet, welche die Schwelle von 1 V nicht mehr überschreitet. Zuvor sollen es 1,05 V und dergleichen gewesen sein.

In unserem Forum und hier vorrangig im stark frequentierten Blackwell Smalltalk Thread (RTX 5000er Reihe) sind bisher keinerlei Problemberichte aufgelaufen. Über einen recht langen Zeitraum ist NVIDIA in der Treiber-Entwicklung nun auch von solch größeren Fehltritten verschont geblieben. Indessen aber scheint es gehäuft zu Fehlern zu kommen, die dann auch mit einem Hotfix nicht wirklich behoben sind.