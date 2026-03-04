NVIDIA hat zunächst den GeForce-Treiber 595.59 wegen massiver Probleme wie fehlerhafter Lüftersteuerung und instabilen Boost-Frequenzen zurückgezogen. Daraufhin folgte mit der Version GeForce 595.71 eine Korrektur, die diese Lüfterbugs beheben sollte. Trotzdem melden Nutzer im GeForce-Forum und auf anderen Plattformen anhaltende Störungen: Bildflackern in Titeln wie Resident Evil, FPS-Einbußen durch gedeckelte Boost-Taktraten (etwa maximal 2.950 MHz statt 3.200 MHz) sowie zu niedrige Spannungen unter 1 V – besonders bei übertakten GeForce-RTX-50-Karten.
Bisher gibt es keinerlei Reaktionen seitens NVIDIA auf die Problemberichte. Bei den Fehlern des GeForce 595.59 reagierte man recht schnell und zog den Treiber innerhalb weniger Stunden zurück. Ein Stehenbleiben der Lüfter und größere Leistungseinbußen sind allerdings auch gute Gründe, schnell zu reagieren.
Wir haben die neuerlichen Berichte nachvollziehen wollen und die in unserem GPU-Testsystem befindliche GeForce RTX 5090 Founders Edition lief noch auf dem alten GeForce 591.86 Treiber. Mit diesem haben wir in einigen Anwendungen den GPU-Takt, die GPU-Spannung, den Verbrauch und die FPS aufgenommen. Danach wurde auf den nun aktuellen GeForce 595.71 gewechselt und die gleichen Werte wurden abermals aufgezeichnet.
GPU-Spannung:
Werbung
GPU-Takt:
Leistungsaufnahme:
FPS:
Und nun?
Zumindest in unseren Tests unterscheiden sich die Parameter zwischen dem GeForce 591.86 und dem 595.71 nicht bzw. die Werte liegen im Rahmen der Messungenauigkeiten. Es war aber auch nicht zu erwarten, dass alle Karten in der Kombination mit dem neuen Treiber von den Problemen betroffen sind – sonst wäre der Aufschrei deutlich größer.
Auch eine GeForce RTX 5080 Founders Edition haben wir vor dem Treiberwechsel in das Testsystem gesteckt. Mit dem GeForce 595.71 konnten wir aber auch hier keinerlei Unterschiede feststellen.
Eine Frage bleibt nun noch: Was ist mit den Karten, deren GPU über 3 GHz kommt und wo die Spannung auch deutlich über 1 V beträgt. Leider haben wir aktuell keine dieser High-End-Modelle der GeForce RTX 5080/5090 zur Verfügung, um dies zu testen.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem NVIDIA-Treiber aus den vergangenen Tagen? Seid ihr von größeren Problemen betroffen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!