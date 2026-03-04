NVIDIA hat zunächst den GeForce-Treiber 595.59 wegen massiver Probleme wie fehlerhafter Lüftersteuerung und instabilen Boost-Frequenzen zurückgezogen. Daraufhin folgte mit der Version GeForce 595.71 eine Korrektur, die diese Lüfterbugs beheben sollte. Trotzdem melden Nutzer im GeForce-Forum und auf anderen Plattformen anhaltende Störungen: Bildflackern in Titeln wie Resident Evil, FPS-Einbußen durch gedeckelte Boost-Taktraten (etwa maximal 2.950 MHz statt 3.200 MHz) sowie zu niedrige Spannungen unter 1 V – besonders bei übertakten GeForce-RTX-50-Karten.

Bisher gibt es keinerlei Reaktionen seitens NVIDIA auf die Problemberichte. Bei den Fehlern des GeForce 595.59 reagierte man recht schnell und zog den Treiber innerhalb weniger Stunden zurück. Ein Stehenbleiben der Lüfter und größere Leistungseinbußen sind allerdings auch gute Gründe, schnell zu reagieren.

Wir haben die neuerlichen Berichte nachvollziehen wollen und die in unserem GPU-Testsystem befindliche GeForce RTX 5090 Founders Edition lief noch auf dem alten GeForce 591.86 Treiber. Mit diesem haben wir in einigen Anwendungen den GPU-Takt, die GPU-Spannung, den Verbrauch und die FPS aufgenommen. Danach wurde auf den nun aktuellen GeForce 595.71 gewechselt und die gleichen Werte wurden abermals aufgezeichnet.

GPU-Spannung:

GeForce RTX 5090 - GPU-Spannung Furmark, 3.840 x 2.160 Pixel GeForce 595.71 0.9082XX GeForce 591.86 0.9014XX in V Mehr ist besser

Werbung

GeForce RTX 5090 - GPU-Spannung 3DMark Speed Way, 3.840 x 2.160 Pixel GeForce 591.86 0.9917XX GeForce 595.71 0.9909XX in V Mehr ist besser

GeForce RTX 5090 - GPU-Spannung 3DMark Steel Nomad, 3.840 x 2.160 Pixel GeForce 591.86 0.9746XX GeForce 595.71 0.9746XX in V Mehr ist besser

GeForce RTX 5090 - GPU-Spannung ARC: Raiders, 3.840 x 2.160 Pixel, Epic GeForce 595.71 1.0250XX GeForce 591.86 1.0243XX in V Mehr ist besser

GPU-Takt:

GeForce RTX 5090 - GPU-Takt Furmark, 3.840 x 2.160 Pixel GeForce 595.71 2437.4XX GeForce 591.86 2412.5XX MHz Mehr ist besser

GeForce RTX 5090 - GPU-Takt 3DMark Speed Way, 3.840 x 2.160 Pixel GeForce 591.86 2667.9XX GeForce 595.71 2667.4XX MHz Mehr ist besser

GeForce RTX 5090 - GPU-Takt 3DMark Steel Nomad, 3.840 x 2.160 Pixel GeForce 595.71 2628.1XX GeForce 591.86 2624.5XX MHz Mehr ist besser

GeForce RTX 5090 - GPU-Takt ARC: Raiders, 3.840 x 2.160 Pixel, Epic GeForce 595.71 2760.0XX GeForce 591.86 2759.4XX MHz Mehr ist besser

Leistungsaufnahme:

GeForce RTX 5090 - Leistungsaufnahme Furmark, 3.840 x 2.160 Pixel GeForce 591.86 574.9XX GeForce 595.71 574.8XX in W Mehr ist besser

GeForce RTX 5090 - Leistungsaufnahme 3DMark Speed Way, 3.840 x 2.160 Pixel GeForce 591.86 556.0XX GeForce 595.71 551.1XX in W Mehr ist besser

GeForce RTX 5090 - Leistungsaufnahme 3DMark Steel Nomad, 3.840 x 2.160 Pixel GeForce 591.86 574.9XX GeForce 595.71 574.9XX in W Mehr ist besser

GeForce RTX 5090 - GLeistungsaufnahme ARC: Raiders, 3.840 x 2.160 Pixel, Epic GeForce 595.71 404.6XX GeForce 591.86 400.6XX in W Mehr ist besser

FPS:

GeForce RTX 5090 3DMark Speed Way, 3.840 x 2.160 Pixel GeForce 591.86 143.3XX GeForce 595.71 142.5XX FPS Mehr ist besser

GeForce RTX 5090 3DMark Steel Nomad, 3.840 x 2.160 Pixel GeForce 595.71 144.4XX GeForce 591.86 142.0XX FPS Mehr ist besser

GeForce RTX 5090 ARC: Raiders, 3.840 x 2.160 Pixel, Epic GeForce 595.71 184.7XX GeForce 591.86 178.8XX FPS Mehr ist besser

Und nun?

Zumindest in unseren Tests unterscheiden sich die Parameter zwischen dem GeForce 591.86 und dem 595.71 nicht bzw. die Werte liegen im Rahmen der Messungenauigkeiten. Es war aber auch nicht zu erwarten, dass alle Karten in der Kombination mit dem neuen Treiber von den Problemen betroffen sind – sonst wäre der Aufschrei deutlich größer.

Auch eine GeForce RTX 5080 Founders Edition haben wir vor dem Treiberwechsel in das Testsystem gesteckt. Mit dem GeForce 595.71 konnten wir aber auch hier keinerlei Unterschiede feststellen.

Eine Frage bleibt nun noch: Was ist mit den Karten, deren GPU über 3 GHz kommt und wo die Spannung auch deutlich über 1 V beträgt. Leider haben wir aktuell keine dieser High-End-Modelle der GeForce RTX 5080/5090 zur Verfügung, um dies zu testen.

Wie sind eure Erfahrungen mit dem NVIDIA-Treiber aus den vergangenen Tagen? Seid ihr von größeren Problemen betroffen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!