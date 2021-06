Nintendo Direct: Keine neue Switch, neues Zelda-Abenteuer erst 2022

Wie angekündigt hat Nintendo am Dienstagabend im Rahmen eines neuen Direct-Streams zur E3 2021 seine nächsten Spielehighlights für die kommenden Monate präsentiert. Wie zu erwarten hat man keine neue Generation der Nintendo Switch präsentiert, wie sie schon seit Monaten durch die Gerüchteküche geistert und zu der bereits im Vorfeld der E3 weitere Spekulationen entfachten. Mit dabei waren dafür viele bekannte Superhelden der Spieleschmiede, wie Super Mario oder Samus bis hin zu Link und Zelda.

Letztere waren auch die eigentlichen Helden des Abends, die sich Nintendo bis zum Ende der rund 40 Minuten langen Präsentation aufhob. So wird es im kommenden Jahr ein Nachfolger für "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" geben, wenngleich man dem neusten Teil der Hauptreihe noch keinen Namen gab. Vielmehr zeigte man kurzes Gameplay-Material, in dem Link zunächst durch die Lüfte Hyrules gleitet und sich dann in der offenen Welt mit neuen Waffen gegen zahlreiche verschiedene Monster stellt und einige Kletterpartien absolviert. Bis zum Release im Jahr 2022 hat Nintendo noch genug Zeit, mehr Inhalte zu zeigen.

Viel früher, nämlich schon am 16. Juli, wird "The Legend of Zelda: Skyward Sword" in einer HD-Version für die Nintendo Switch erscheinen. Die Neuauflage des ursprünglich im November 2011 für die Nintendo Wii erschienen Titels wird neben einer verbesserten Grafik ein überarbeitetes Kampfsystem und eine verbesserte Bewegungssteuerung für die Joy-Con-Controller der Konsole bieten. Das Spiel erzählt die Anfänge der Zelda-Sega und kann in einem Monat auf der Nintendo Switch neu erlebt werden.

Mit "Hyrule Warrios: Zeit der Verheerung" bekommt ein weiterer Titel des Zelda-Universums neue Inhalte. Am 18. Juni und damit schon am kommenden Freitag wird der DLC kostenpflichtige "Pulse of Ancients“ erscheinen, der neue Waffenarten und Challenges mit sich bringen wird. Ab November sollen noch weitere Inhalte folgen.

Nach langer Wartezeit wird es auch für Fans der Metroid-Reihe endlich wieder neues Spielmaterial geben. Nachdem man bereits im Jahr 2017, dem Erscheinungsjahr der Nintendo Switch, "Metroid Prime 4" ankündigte und seitdem nichts mehr von ihm gehört hatte, soll es im Herbst nun endlich einen neuen Ableger der Serie geben. Nintendo nimmt sich dabei selbst auf die Schippe, in dem man für das neue Spiel den Projektnamen eines Metroid-Titels wählt, welcher nie fertiggestellt wurde: "Metroid Dread". Der 2D-Plattformer wird am 18. Oktober für die Nintendo Switch erscheinen, die Arbeiten an "Metriod IV" laufen derweil weiter.

Für weniger actiongeladene und eher gesellige Spieleabende wird Nintendo im September und November die passenden Inhalte liefern. Zunächst bringt man mit "WarioWare: Get it Together" am 10. September eine Minispiel-Sammlung auf die Switch. Mit "Super Mario Superstars" wird man außerdem einen neuen Ableger der klassischen Partyreihe veröffentlichen, welcher mehr als 100 Minispiele früherer Titel in einem zusammenfassen soll, darunter aus "Mario Party 1", "Mario Party 2" und "Space Land". Der Titel wird sich nicht nur lokal mit mehreren Spielern spielen lassen, sondern auch online über Nintendo Switch Online.

"Super Mario Party Superstars" erscheint am 29. Oktober für die Nintendo Switch, Vorbestellung können schon jetzt über den eShop getätigt werden. Im nachfolgenden Treehouse-Event zeigte Nintendo das Spiel noch einmal ausführlicher.

Ansonsten kündigte Nintendo während seines Direct-Streams mit "Worms Rumble", "Just Dance 2022", das Golf-Spiel "Mario Gold: Super Rush", "Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Remastered", "Mario. Rabbids: Sparks of Hope" oder "Dragon Ball Z: Kakarot" zahlreiche weitere Titel und Inhalte für seine aktuelle Konsolen-Generation an.

Der komplette Stream mit allen Vorstellungen kann direkt auf YouTube nachträglich angesehen.

