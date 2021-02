Neue Spiele für die Nintendo Switch: Von Fall Guys über Splatoon bis hin zu Zelda

Schon länger hatte Nintendo seine Fans bezüglich eines neuen, vollumfänglichen Direct-Streams warten lassen und auf die Folter gespannt. Am späten Mittwochabend war es endlich so weit: In einem über 50 Minuten langen Stream kündigte die Spieleschmiede zahlreiche neue Titel für seine aktuelle Spielekonsole an, darunter einige Remaster und Neuauflagen bereits bekannter Spiele.

So wird es für die Nintendo Switch und die Nintendo Switch Lite in diesem Jahr einige neue Spieletitel geben, welche man entweder schon von älteren Konsolenversionen der Japaner, oder von anderen Plattformen her kennt. Gestartet wurde der Direct-Stream mit der Ankündigung von neuen Kämpfern für das Brügelspiel Super Smash Bros. Ultimate, welches man 2018 auf seine Hybrid-Konsole brachte. Damit wird der Titel auch weiterhin mit neuen Inhalten versorgt.

Aber auch Fall Guys: Ultimate Knockout, welches sich vor allem auf dem PC und der PlayStation in den letzten Monaten großer Beliebtheit erfreute, wird im Sommer für die Nintendo Switch verfügbar sein. Der Titel, in dem bis zu 60 Spieler durch einen Hindernis-Parcours um die Wette rennen, soll in den kommenden Sommermonaten im Nintendo eShop erhältlich sein. Ob es Crossplay und andere exklusive Inhalte geben wird, ließ man offen.

Weiterhin kündigte Nintendo einen neuen Erweiterungspass für Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für rund 20 Euro an und wies mit neuen Gameplay-Inhalten und Trailern auf die baldige Veröffentlichung von No More Heroes III, Hades und Outer Wilds hin. Schon am 19. März wird mit Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville ein weiterer großer Multiplayer-Titel eine Switch-Version bekommen.

Eines der Highlights des Direct-Streams war sicherlich die Ankündigung von Splatoon 3. So wird der beliebte Farbenshooter im nächsten Jahr einen Nachfolger erhalten. Im rund dreiminütigen Trailer zeigte Nintendo neue Waffen sowie neue Funktionen. Vermutlich wird den Spieler im nächsten Jahr ein zusätzlicher Charakter durch den Story-Modus begleiten. Welche Hilfestellungen er bieten wird, geht aus dem kurzen Ankündigungs-Video leider nicht hervor.

Konkreter wurde Nintendo bei Mario Golf SuperRush, womit die Mario-Sports-Reihe eine neue Sportart für die Switch-Konsole erhält. Schon ab dem 25. Juni soll Nintendos bekanntester Superheld den Golfschläger schwingen dürfen. Neben einer Story-Kampagne wird es einen Mehrspieler-Modus geben.

Überraschend hat Nintendo am Abend außerdem eine Neuauflage eines weiteren Zelda-Abenteuers angekündigt. Schon am 16. Juli soll The Legend of Zelda: Skyward Sword in einer HD-Version für die Nintendo Switch erscheinen. Neben einer verbesserten Grafik und einem überarbeiteten Kampfsystem will man die Bewegungssteuerung der Konsole implementieren. Passend dazu wird es ein neues Joy-Con-Paar im Design von Schwert und Schild geben. Der Titel erschien ursprünglich im November 2011 für die Wii.

Der komplette Direct-Stream lässt sich auf YouTube noch einmal anschauen:

