Zum Ende der E3: Nintendo kündigt neuen Direct-Stream an

In rund einer Woche startet die digitale E3 2021. Vom 12. bis 15. Juni sind dann wieder zahlreiche Online-Präsentationen großer Spiele-Hersteller wie Ubisoft, Square Enix, Bethesda oder Electronic Arts geplant, die ihre neuen Highlights im Rahmen der Spielemesse zeigen werden. Auch Nintendo wird dabei sein.

Dass es bald schon eine neue Generation der Nintendo Switch geben könnte, darüber wird schon seit Monaten heftig diskutiert. Gerüchten zufolge soll die neue Version der Hybrid-Konsole über einen OLED-Bildschirm verfügen, einen leistungsfähigeren NVIDIA-SoC besitzen und vor allem NVIDIAs Deep Learning Super Sampling (DLSS) unterstützen, was der vergleichsweise leistungsschwachen Konsole gegenüber der Konkurrenz von Sony und Microsoft einen ordentlichen Schub bei der Grafikqualität und Performance geben dürfte.

Zwar hat Nintendo nicht bestätigt, dass man im Rahmen der E3 eine neue Switch-Generation ankündigen wird, wohl aber, dass es einen neuen Direct-Stream geben wird.

Der soll bereits am Dienstag, den 15. Juni um 18:00 Uhr deutscher Zeit starten und rund 40 Minuten lang andauern. Darin soll es jede Menge neue Informationen zu Nintendo-Switch-Spielen geben, die zu einem Großteil noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Genaue Namen nennt Nintendo allerdings weder auf seiner Webseite, noch in der dazugehörigen Pressemitteilung. Fans hoffen auf erstes Gameplay-Material zu „The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2“, ein neues Mario-Kart oder ein neues Lebenszeichen von Metroid Prime 4, welches den Spielern bereits 2017 in einem kurzen Video-Teaser versprochen wurde.

Direkt im Anschluss des Streams sollen Zuschauer bei Nintendo Treehouse knapp drei Stunden lang zusätzliche Einblicke zu ausgewählten Inhalten des Direct-Streams erhalten – auch entsprechende Spielszenen will man zeigen.

Der Direct-Stream wird am 15. Juni um 18:00 Uhr über den offiziellen, deutschsprachigen YouTube-Kanal von Nintendo gestreamt werden.