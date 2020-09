Für die Switch: Nintendo kündigt neues Zelda-Spiel an

Nachdem Nintendo bereits in der letzten Woche mit einem spontanen Direct-Stream und vielen Neuauflagen bekannter Super-Mario-Spiele zum 35. Geburtstag der Serie überraschte, beglückte man am Dienstagabend auch die Fans von "The Legend of Zelda" und kündigte ein neues Zelda-Spiel an, welches noch im Laufe dieses Jahres erscheinen wird.

"Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung" spielt als Sequel zu "Breath of the Wild", dem jüngsten Abenteuer, das bereits 2017 zum Release der Nintendo Switch erschien, 100 Jahre vor den Geschehnissen des Rollenspiels. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Link, Zelda und den vier Recken sowie zahlreichen weiteren bekannten Charakteren Hyrules, die allesamt sogar an bekannten Schauplätzen spielbar sein sollen. Sie durchleben die große Verheerung, die über das Königreich hereinbricht und das Land in eine tiefe Dunkelheit stürzt und wie es von einer finsteren Macht verwüstet wird. Einige Erinnerungen an diese Katastrophe gab es bereits im letzten Abenteuer zu sehen, nun sollen die Spieler erfahren, was sich zu dieser Zeit tatsächlich ereignete. Sie dürfen die Welt nun vor ihrer Zerstörung kennenlernen und in aufregenden Schlachten gegen Horden von Gegnern ziehen.

Der Schwerpunkt des neuen Hyrule Warriors liegt nämlich auf dem Kampfsystem und weniger an der Open-World und ihren Rollenspiel-Elementen. Mit zahlreichen Combos und verschiedenen Spezialmanövern kämpft sich der Spieler durch die Horden. Darüber hinaus gibt es knifflige Rätsel zu lösen, neue Waffen und Fähigkeiten zum Freischalten und viele Materialen, die in Geschäften verkauft oder zu Gegenständigen weiterverarbeitet werden können.

Die Reise in die Vergangenheit von "Breath of the Wild" soll bereits am 20. November starten – dann soll "Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung" exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Im Nintendo eShop lässt sich der Titel bereits für etwa 60 Euro vorbestellen. Vorbesteller erhalten die Glückskelle als Bonus-Waffe für Link kostenlos dazu.