ZenTimings ist eine beliebte Software aller Ryzen-Nutzer, die sich etwas ausführlicher mit dem eingesetzten Arbeitsspeicher und den damit verbundenen Timings beschäftigen. Die Software ist nun in Version 1.36 erschienen.
Neben der Unterstützung der aktuellsten Ryzen-Prozessoren, wie eben dem Ryzen 7 9850X3D (Test), zeigt die neue Version nun auch den Bank Refresh Mode an. Der Bank Refresh Mode bezeichnet bei DRAM‑Speicher die Art, wie Refresh‑Zyklen über die internen Speicherbänke verteilt werden.
- Display Bank Refresh Mode
- Fix wrong TRFC4 (DDR4) reading
- Improve AGESA version detection parsing
- Improve power table refresh performance
- Enable export as HTML
- Drop WMI method to get system info in favor of SMBios (faster)
- Fix crash on certain systems when trying to generate a debug report
- Fixed an error when only one DIMM present in the secondary channel
- Replace WinRing0 kernel driver with PawnIO
- Support new CPUs
- Update AOD tables
- Update PMT tables
- Display additional channels in System Info
- Add read preamble, write preamble and STAGsb
- Improve dual rank memory detection
- Display VDDG IOD0 and VDDG CCD0 voltages for 9000 series
- Add Asus logos - ROG, AYW, ProArt
- Add G.Skill logos
- Add Biwin and OriginCode logos
- Add Colorful iGame logo
- Optimize resources
- Add link to Reous' bios spreadsheet
- Allow multiple instances (enable in Options)
Weiterhin gibt es noch neue bzw. erstmals vorhandene Logos von ASUS, BiWin, G.Skill und Colorful – passend zum eingesetzten Mainboard und Speicher.
Der Download von ZenTimings ist direkt auf der Webseite des Projekts möglich.