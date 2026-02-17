News
Nun auch mit Bank Refresh

ZenTimings in Version 1.36 erschienen

ZenTimings in Version 1.36 erschienen
ZenTimings ist eine beliebte Software aller Ryzen-Nutzer, die sich etwas ausführlicher mit dem eingesetzten Arbeitsspeicher und den damit verbundenen Timings beschäftigen. Die Software ist nun in Version 1.36 erschienen.

Neben der Unterstützung der aktuellsten Ryzen-Prozessoren, wie eben dem Ryzen 7 9850X3D (Test), zeigt die neue Version nun auch den Bank Refresh Mode an. Der Bank Refresh Mode bezeichnet bei DRAM‑Speicher die Art, wie Refresh‑Zyklen über die internen Speicherbänke verteilt werden.

  • Display Bank Refresh Mode
  • Fix wrong TRFC4 (DDR4) reading
  • Improve AGESA version detection parsing
  • Improve power table refresh performance
  • Enable export as HTML
  • Drop WMI method to get system info in favor of SMBios (faster)
  • Fix crash on certain systems when trying to generate a debug report
  • Fixed an error when only one DIMM present in the secondary channel
  • Replace WinRing0 kernel driver with PawnIO
  • Support new CPUs
  • Update AOD tables
  • Update PMT tables
  • Display additional channels in System Info
  • Add read preamble, write preamble and STAGsb
  • Improve dual rank memory detection
  • Display VDDG IOD0 and VDDG CCD0 voltages for 9000 series
  • Add Asus logos - ROG, AYW, ProArt
  • Add G.Skill logos
  • Add Biwin and OriginCode logos
  • Add Colorful iGame logo
  • Optimize resources
  • Add link to Reous' bios spreadsheet
  • Allow multiple instances (enable in Options)
ZenTimings 1.36

Weiterhin gibt es noch neue bzw. erstmals vorhandene Logos von ASUS, BiWin, G.Skill und Colorful – passend zum eingesetzten Mainboard und Speicher.

Der Download von ZenTimings ist direkt auf der Webseite des Projekts möglich.

