Neben den Core-Series-2-Prozessoren alias Bartlett Lake 12P stellt Intel zur Embedded World 2026 auch noch die Core-Ultra-Series-3-Prozessoren auf Basis von Panther Lake für das Edge-Segment vor. Nachdem Intel bereits im Oktober 2025 die technischen Grunddaten der Core-Ultra-300-Serie (Panther Lake) veröffentlicht hatte, stellte das Unternehmen die Prozessoren zur Jahreswende auf der CES 2026 offiziell vor. In einer detaillierten Leistungsanalyse haben wir uns nun die Modelle Core Ultra X9 388H und Core Ultra X7 358H genauer angesehen.

Eben diese Prozessoren erscheinen jetzt 1:1 für das industrielle Umfeld. Auch hier bietet Intel mit bis zu 16 Kernen (Performance-, Efficiency- und Low-Power-Efficiency-Kernen) eine gewisse CPU-Leistung. Die Core-Ultra-Series-3-Prozessoren sollen im Edge-Segment aber auch von der integrierten GPU und der NPU profitieren. Als Vergleiche zieht man beispielsweise den NVIDIA Jetson AGX Orion, AMDs Ryzen AI 9 HX 370 oder den Qualcomm 84-100 heran – allesamt SoCs mit starken GPUs und NPUs.

Echtzeit-KI-Anwendungen sind der Fokus der Core-Ultra-Series-3-Prozessoren. Die Echtzeitverarbeitung mit Objekterkennung per Videokamera wäre ein konkreteres Beispiel. Ins Auge gefasst hat Intel aber auch die Robotik. Zudem sind kleine, schnelle und lokale Sprachmodelle bzw. das Inferencing derselben ein Fokus.

Bereits auf der Intel Tech Tour im Oktober des vergangenen Jahres zeigte Intel solche Compute-Module, die mit Panther Lake und Arbeitsspeicher ausgestattet sind.

Wie bei allen solchen industriellen Lösungen bietet Intel für die Core-Ultra-Series-3-Prozessoren eine langlebige Software-Unterstützung und den notwendigen Support über zehn Jahre.