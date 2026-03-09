Werbung

Das Hybrid-Performance-Design von Intel gefällt nicht jedem, und so wurden immer wieder Rufe laut, Intel solle doch nochmals Prozessoren rein mit Performance-Kernen auf den Markt bringen oder zumindest als Alternative anbieten. In gewissen Anwendungsbereichen ist dies auch durchaus sinnvoll - und so wird schon seit mehr als einem Jahr über Bartlett Lake spekuliert.

Zur Embedded World in Nürnberg stellt Intel nun seine Core-Series-2-Prozessoren abermals vor, denn schon häufiger war auch auf offiziellen Wegen davon die Rede. Mit bis zu zwölf Performance-Kernen und eben nur diesem Kern-Typ sind diese Prozessoren dabei ausgestattet, was sie abseits der Xeon-6-Serie von allen anderen Prozessoren bei Intel unterscheidet. Mittels Hyper-Threading können zwei Threads je Kern verarbeitet werden. Die TDP-Spanne reicht von 45 bis 125 W und der Turbo-Takt der Prozessoren von 5,2 bis 5,9 GHz. Sind alle P-Kerne unter Last, spricht Intel von 4,6 bis 5,3 GHz.

Alle wichtigen technischen Daten sind der Modelltabelle zu entnehmen:

An Speicher werden bis zu 192 GB an DDR5-5600 mit ECC-Support unterstützt. Der GPU-Ausbau reicht von 24 bis 32 EUs. Der Prozessor selbst stellt bis zu 16 PCIe-5.0- und vier PCIe-4.0-Lanes zur Verfügung. Hinzu kommen noch 12 PCIe-4.0- und 16 PCIe-3.0-Lanes über den Chipsatz. Hinzu kommen zahlreiche USB-Anschlüsse, WiFi 7 und ein integrierter 2.5-GbE-Netzwerkcontroller.

Bartlett Lake 12P nutzt den Sockel LGA1700 – genau wie Intels 12. bis 14. Core-Generation. Klar sollte sein, dass die Prozessoren auf Basis von Bartlett Lake-S ist nicht für Selbstschrauber gedacht sind. Ähnlich wie auch schon die Meteor-Lake-Modelle für den LGA1700 werden auch diese Prozessoren in Netzwerk- und Edge-Hardware ihr Dasein fristen. Versucht man, einen solchen Prozessor in einem Endkunden-Mainboard einzusetzen, ist eine solche Kombination nicht lauffähig.

Aus Sicht der Kunden für solche Prozessoren geht es um eine möglichst langfristige Unterstützung. Intel wird über mindestens zehn Jahre sowohl eine Lieferung als auch die Softwareunterstützung sicherstellen können.

Intel spricht im Edge-Segment von Dutzenden Plattformen für solche Edge-Produkte. Pro Jahr kommen 500+ Kunden für 10.000+ Anwendungen hinzu. Neben der Core Series 2 bietet Intel auch die Core-Ultra-Series-3-Prozessoren alias Panther Lake in diesem Segment an.