Über das eigene Technical Information Portal verrät AMD einige Details zu den zukünftigen Prozessoren. Genannt wird unter anderem der Embedded "Fire Range" (Epyc Embedded 2005 Series) Embedded "Venice" (Epyc Embedded).

Anhand des Codenamens "Fire Range" verwenden die Prozessoren der Embedded 2005 Series offenbar das gleiche Design wie die Ryzen-9000HX- und -HX3D-Prozessoren für Notebooks. Zudem werden bis zu 16 Zen-5-Kerne, PCIe 5.0 und die Unterstützung für DDR-5600 genannt. Soweit keinerlei Überraschung. Netzwerk-, Speicher- und Industrieanwendungen sind der Zielmarkt für die Epyc Embedded 2005 Series.

Mehr Details gibt es für die Embedded-Epyc-Prozessoren auf Basis des "Venice"-Designs. Hier spricht AMD von bis zu 96 Zen-6-Kernen, der Unterstützung von PCI-Express 6.0 sowie der von DDR5 und MRDIMM. Offiziell hat AMD diese Informationen (für die Embedded-Modelle) bisher nicht verkündet.

Verkündet wurde aber bereits, dass es bis zu 256 Zen-6-Kerne für die Standard-Modelle sein wird. Die Speicherbandbreite soll auf 1,6 TB/s gesteigert worden sein. Die aktuellen Epyc-Prozessoren bieten bis zu 614 GB/s bei DDR5-6000/6400. "Venice" wird MRDIMMs mit bis zu 12.800 MT/s und 16 Speicherkanäle unterstützen, womit dann auch eine Speicherbandbreite von 1,6 TB/s erreicht wird.

Die Epyc-Prozessoren auf Basis von "Venice" mit den Zen-6-Kernen werden im kommenden Jahr erwartet. Zuvor dürfte es weitere technische Details seitens AMD geben.