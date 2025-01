Werbung

Neben den X3D-Modellen mit zwölf und 16 Kernen für den Desktop plant AMD für das erste Quartal einen erneuten Anlauf bei den High-End-Notebooks und mit einem HX3D-Modell Ryzen 9 9955HX3D erneut einen Prozessor mit 3D V-Cache. Mit dem Ryzen 9 7945HX3D machte AMD im vergangenen Jahr einen ersten Anlauf, doch dieser konnte sich am Markt nicht wirklich auszeichnen, da die Verfügbarkeit des Prozessors auf einige wenige Notebook-Modelle beschränkt war. Es war somit eher Zufall, dass Nutzer zu einem Ryzen 9 7945HX3D gegriffen haben.

Die Prozessoren der Ryzen-9000HX-Serie basieren allesamt auf dem Design der Desktop-Modell. Wir sehen hier also die CCDs mit acht Zen-5-Kernen und im Falle des Ryzen 9 9955HX3D einmal mit zusätzlichem L3-Cache. Auch der vom Desktop bekannte IOD kommt zum Einsatz.

Da es sich nicht um ein monolithisches Design handelt, setzt AMD auf die großen Zen-5-Kerne. Zen 5c bleibt den reinen Notebook-Designs vorbehalten, zu denen es ebenfalls einige Neuerungen gibt.

Mit einem Boost-Takt von 5,4 GHz für den Ryzen 9 9955HX3D und Ryzen 9 9955HX bewegen sich die Notebook-Modelle fast auf Niveau der Desktop-Modelle. Mit einer TDP von 54 W dürften die Prozessoren in Spielen besonders effizient arbeiten. Unter einer längeren Multi-Threaded-Last wird man die TDP-Beschränkung jedoch spüren.

Die spannende Frage wird sein, inwieweit AMD bei den Gaming-Notebooks wird Fuß fassen können. Bereits in der Vergangenheit konnte AMD gute Alternativen zu den HX-Modellen von Intel aufbieten, wenngleich es am entsprechenden Angebot bei den Notebook-Herstellern fehlte. Vielmehr noch gilt dies für den AMD Ryzen 9 9955HX3D, dessen Vorgänger am Markt quasi gar nicht vorzufinden war.

Es wird noch etwas dauern, bis wir die ersten Notebooks mit Prozessoren der Ryzen-9000HX-Serie sehen werden. AMD selbst spricht vom ersten Halbjahr. Aus Erfahrung kann man also sagen, dass vor Juni/Juli nicht mit den ersten Modellen zu rechnen ist. Die Computex Ende Mai bietet sich an, hier noch einmal etwas konkreter nachzulegen.