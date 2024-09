Werbung

Zur IFA 2024 aktualisiert Acer seine Swift-Familie und bringt mehrere verschiedene Größenvarianten mit einem AMD-, Intel- oder gar Qualcomm-Unterbau in den Handel. Natürlich setzt man dabei auf die neusten Core-Ultra-Prozessoren der zweiten Serie, auf Ryzen-AI-Chips oder auf einen Snapdragon-SoC.

Bei der Swift-Reihe von Acer handelt es sich um besonders schlanke Aluminium-Designs, die trotz ihrer geringen Bauhöhe und eines leichten Gewichts Laufzeiten von bis zu 28 Stunden versprechen und natürlich dem AI-Trend mit Microsofts Copilot folgen. Hierfür gibt es sogar eine Aktivitätsanzeige direkt im Topuchpad, die aufleuchtet, wenn die NPU aktiv genutzt wird.

Den Anfang ab September macht das Acer Swift 14 AI, welches voraussichtlich ab Dezember 2024 um eine größere 16-Zoll-Variante ergänzt werden wird. Beide Formfaktoren basieren auf den Core-Ultra-Chips auf Lunar-Lake-Basis, die Intel am gestrigen Abend offiziell machte. Zur Auswahl stehen verschiedene Modelle – angefangen beim Intel Core Ultra 5-226V bis hin zum Intel Core Ultra 7-258V, die allesamt auf die integrierte Arc-Grafik vertrauen und mit maximal 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher sowie bis zu 2 TB NVMe-SSD-Speicher ausgerüstet sind.

Das Acer Swift 14 AI bietet einen 14 Zoll großen OLED-Bildschirm mit 3K- oder 2K-Aufklösung und teilweise kapazitiver Oberfläche für die Touchbedienung an. Beim größeren Acer Swift 16 AI gibt es ausschließlich ein 3K-OLED mit Edge-to-Edge-Glas. Beide arbeiten mit 90 Hz und sollen eine hohe Farbgenauigkeit mit vollständiger Abdeckung des DCI-P3-Farbraums aufweisen. Zur weiteren Ausstattung beider Geräte gehören eine hochwertige 1440p-Webcam mit Infrarot- und HDR-Technik, DTS:X-Audio, WiFi 7, Bluetooth 5.4 sowie ein 65, bzw. 75 Wh starker 3-Zellen-Akku für Laufzeiten von bis zu 23 Stunden.



Das alles bringt man jeweils in einem 1,5 kg leichten Vollmetallgehäuse unter. Der Acer Swift 14 AI (SF14-51/T) soll noch im September zu einem Preis ab 1.199 Euro erscheinen, das Acer Swift 16 AI (SF16-51/T) hingegen ab Dezember erhältlich sein. Bis dahin will man nähere Preisangaben machen.

Weitere Modelle mit Ryzen AI oder Snapdragon X

Vom Acer Swift 14 AI wird es obendrein unter der Modellbezeichnung SF14-61/T eine Variante mit Ryzen-AI-Chip geben. Konkret setzt diese auf einen AMD Ryzen AI 9 365 samt AMD Radeon 880M und damit auf den bisher zweitschnellsten Ryzen-AI-Chip. Zwar bleibt die Speicherausstattung identisch zur Intel-Variante, beim Display gibt es jedoch mehr Entscheidungsspielraum. Während das Basismodell über ein IPS-Panel mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten verfügt, setzt das Topmodell auf einen OLED-Bildschirm mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten und HDR-Technik. Dazwischen sortiert sich ein zweites IPS-Panel mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten ein, allerdings mit schnelleren 120 Hz.

Alle drei Displayvarianten versprechen eine vollständige Abdeckung des sRGB-Farbraums. Ansonsten orientiert sich das Gerät am Intel-Modell. Erste Angaben zu Preisen und Verfügbarkeiten will man zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Dafür soll es eine Go-Variante geben, die noch in diesem Monat ab 1.049 Euro nach Deutschland kommen soll und damit eine preislich attraktivere Variante darstellt. Angetrieben wird sie vom Snapdragon X Plus mit acht Kernen, welchen Qualcomm erst am frühen Nachmittag offiziell machte. Das Display ist ein 14,5-Zoll-Modell mit IPS-Technik, das wahlweise mit 1.920 x 1.200 oder 2.560 x 1.600 Bildpunkten auflöst und 120 Hz erreicht. DTS:X-Audio und eine QHD-Webcam gibt es ebenfalls. Jeweils zwei USB-C- und USB-A-Schnittstellen werden geboten, genau wie eine Audiobuchse und ein Fingerabdruckscanner.

Der 75 Wh starke Akku soll für Laufzeiten von bis zu 28 Stunden sorgen, womit das Acer Swift Go 14 AI (SFG14-01) am längsten durchhalten kann. Das alles kommt in einem 322,6 x 225,9 x 19,5 mm schlanken und 1,32 kg leichten Gehäuse mit Metall-Abdeckung daher.