Werbung

Zur Computex erfolgte der offizielle Start der Notebooks mit Qualcomms Snapdragon-X-SoC alias Oryon. Als Copilot+-PCs sollten sie das KI-Zeitalter für Endkunden-Systeme einläuten, allerdings darf der Start als holprig bezeichnet werden, denn Windows 11 mit den KI-Funktionen wie Recall und Copilot waren noch nicht fertig entwickelt und im Falle von Recall wird Microsoft erst im Oktober eine verbesserte Version nachreichen.

Inzwischen haben acht Hersteller in etwa 70 verschiedene Notebook-Varianten am Markt. Das günstigste Modell startet ab knapp über 1.000 Euro und hier kommt bereits die kleinste Variante in Form des Snapdragon X Plus zum Einsatz. Qualcomm und seine Notebook-Partner adressieren klar die obere Mittelklasse ab 1.000 US-Dollar, bzw. Euro, was mit einer entsprechenden Ausstattung des Notebooks sowie einem guten Display einhergeht.

Damit Snapdragon-Systeme mehr Durchsetzungskraft erlangen, plant Qualcomm schon länger eine weitere Variante des Snapdragon X Plus. Alle Snapdragon X Elite verfügen über zwölf Kerne, der bisher einzige Snapdragon X Plus über zehn. Nun kommt eine dritte hinzu, die acht Kerne besitzen wird.

Bereits auf der Computex konnten wir ein Logic-Board eines Notebooks entdecken, welches mit dem neuen Snapdragon X Plus (X1P-42-100) bestückt war. Neu sind insgesamt drei Modelle, denn auch einen neuen Zehnkerner gibt es.

Gegenüberstellung des Qualcomm Snapdragon X Elite und Snapdragon X Plus

Kerne Multi-Threaded-Takt Single-Threaded-Takt Dual-Core-Takt Cache GPU-FLOPs NPU-TOPs Speicher Snapdragon X Elite (X1E-84-1DE) 12 3,8 GHz 4,3 GHz 4,3 GHz 42 MB 4,6 45 LPDDR5X-8448 Snapdragon X Elite (X1E-84-100) 12 3,8 GHz 4,2 GHz 4,2 GHz 42 MB 4,6 45 LPDDR5X-8448 Snapdragon X Elite (X1E-80-100) 12 3,4 GHz 4,0 GHz 4,0 GHz 42 MB 3,8 45 LPDDR5X-8448 Snapdragon X Elite (X1E-78-100) 12 3,4 GHz

3,4 GHz - 42 MB 3,8 45 LPDDR5X-8448 Snapdragon X Plus (X1P-66-100) 10 3,4 GHz 4,0 GHz - 42 MB 3,8 45 LPDDR5X-8448 Snapdragon X Plus (X1P-64-100) 10 3,4 GHz 3,4 GHz - 42 MB 3,8 45 LPDDR5X-8448 Snapdragon X Plus (X1P-46-100) 8 3,4 GHz 4,0 GHz - 30 MB 2,1 45 LPDDR5X-8448 Snapdragon X Plus (X1P-42-100) 8 3,2 GHz 3,4 GHz - 30 MB 1,7 45 LPDDR5X-8448

Zwischen den bisher vorgestellten Varianten des Snapdragon X Elite gab es nur Unterschiede im Takt der einzelnen CPU-Kerne, bzw. einem All-Core-Takt wie im Takt der integrierten GPU. Die NPU hingegen soll immer 45 TOPS erreichen und der Cache ist mit 42 MB überall identisch. Für den Snapdragon X Plus (X1P-64-100) mit zehn Kernen behielt Qualcomm den Takt dieser Kerne weitestgehend bei und selbst die Rechenleistung der NPU und die Kapazität des Caches bleiben identisch.

Dies sieht beim Snapdragon X Plus (X1P-42-100) mit acht Kernen nun anders aus. Hier reduziert Qualcomm den All-Core-Takt auf 3,2 GHz. Die NPU soll weiterhin 45 TOPS bieten, was auch Sinn macht, denn Qualcomm will für die Notebooks mit diesem Prozessor sicherlich die Copilot+-Qualifikation beibehalten. Der Snapdragon X Plus (X1P-46-100) bietet ebenfalls acht Kerne, jedoch einen deutlich höheren Single-Core-Takt von 4 GHz.

Deutliche Einschnitte scheint es bei der GPU zu geben. Deren Rechenleistung gibt Qualcomm mit nur noch 1,7 GFLOPS an – weniger als die Hälfte der bisher kleinsten Plus-Variante. Damit einher geht, dass die Kapazität des Caches von bisher immer 42 MB auf 30 MB zusammengestrichen wird. Mit vier Kernen pro CPU-Cluster und 12 MB Cache pro Cluster dürfte dies damit zu begründen sein, dass nur zwei Cluster und somit nur 2x 12 MB L2-Cache zur Verfügung stehen. Hinzu kommen 6 MB LLC (Last Level Cache), so dass wir auf insgesamt 30 MB kommen. Keinerlei Veränderungen gibt es beim Einsatz des LPDDR5X-8448, dessen Ausbau bis zu 64 GB betragen kann.

Für den weiteren Funktionsumfang ändert sich für den Snapdragon X Plus (X1P-42-100 und X1P-46-100) nichts. Die Auswirkungen der kleineren GPU-Ausbaustufe sowie des kleineren Caches werden sicherlich die spannende Frage hinsichtlich der Leistung sein.

Neu ist zudem der Snapdragon X Plus (X1P-66-100) mit zehn Kernen. Auch hier liegt der Single-Core-Takt mit 4 GHz deutlich höher, als beim bisherigen Modell. Ansonsten gibt es für dieses im Vergleich zum zweiten Zehnkerner keine großen Unterschiede. An dieser Stelle wollen wir noch auf den Snapdragon X Elite (X1E-84-1DE) verweisen, den wir in dieser Form nur im Dev-Kit von Qualcomm sehen werden.

Der globale Marktstart der neuen Modelle erfolgt heute, so dass mit entsprechenden Notebooks in Kürze zu rechnen ist. Die bisherigen Notebookhersteller werden Notebooks mit der Achtkern-Variante des Snapdragon X Plus anbieten. Ob dann die Preisgrenze von 1.000 Euro unterschritten wird und welche Auswirkungen dies auf die weitere Ausstattung eines Notebooks hat, wird sich zeigen müssen.

Die technischen Details zur CPU- und GPU-Architektur des Snapdragon X Elite/Plus finden sich in einem gesonderten Artikel.

Insgesamt drei Chip-Designs geplant

Alle bisherigen Snapdragon-X-SoCs basieren auf dem Hamoa-Design mit maximal zwölf Kernen. Mit dem heutigen Tag kommt ein weiteres Chip-Design hinzu, welches Purwa heißt und ebenfalls in 4 nm bei Samsung gefertigt wird. Auch ein drittes Design soll es noch geben, dass dann mit weniger als acht Kernen daherkommt. Vermutlich werden dies maximal vier Kerne sein, die dann in einem Cluster organisiert sind.

Nächstes Jahr steht dann die nächste Generation des Oryon-Designs an.