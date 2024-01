Werbung

Mehr RGB-Beleuchtung, mehr Performance. Gegenüber dem ASUS ROG Zepyhrus G14 und G16 ist das die Strix-SCAR-Familie, welche man ebenfalls im Rahmen der CES 2024 in Las Vegas neu auflegte. Highlight ist ebenfalls das Nebula-Display, welches dank Mini-LED-Technik mit über 2.000 Dimming-Zonen eine Peak-Helligkeit von stolzen 1.100 Nits erreichen kann und so HDR-Inhalte problemlos möglich macht. Es ist DisplayHDR-1000-zertifiziert, Pantone-validiert und löst nativ mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf, während bis zu 240 Hz bei 3 ms erreicht werden können. G-Sync-Unterstützung und 100 % DCI-P3 gibt es ebenfalls, womit es ein Gaming- und Profi-Display zugleich ist.

Während das ASUS ROG Strix SCAR 16 über ein 16 Zoll großes Display verfügt, bietet das ASUS ROG Strix SCAR 18 sogar 18 Zoll in der Diagonalen. Ansonsten sind sich beide Modelle recht ähnlich. Beide lassen sich bis hin zum Intel Core i9-14900HX mit 24 Kernen und 32 Threads konfigurieren, der mit einer NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop kombiniert werden kann. Beide Hauptkomponenten werden mit ihren jeweils höchstmöglichen TDP- und TGP-Grenzen befeuert, was in 65 und 175 W resultiert. Dazu gibt es bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz und bis zu 4 TB SSD-Speicher, der je nach Konfiguration sogar aus zwei Laufwerken im RAID-0-Verbund bestehen kann.

Moderne Schnittstellen bis hin zu Thunderbolt 4, USB-3.2Gen2-Typ-A, HDMI 2.1 oder 2,5-Gbit/s-Ethernet und WiFi 6E sowie Bluetooth 5.3 runden das Gesamtpaket weiter ab. Die integrierten Lautsprecher bieten Dolby-Atmos-Technik, die Mikrofone unterstützen natürlich Noise-Cancelation. Die RGB-Hintergrundbeleuchtung der Chiclet-Tastatur lässt sich für jede Taste einzeln einstellen, ein Nummernblock kann direkt im Mausersatz eingeblendet werden. Für die Stromversorgung unterwegs steckt ein 90 Wh starker Stromspeicher unter der Haube. Die Bauhöhe erreicht 30,4 und 30,8 mm, das Gewicht pendelt sich zwischen 2,5 und 3,0 kg ein.

Wann und vor allem zu welchen Preis das ASUR ROG Strix SCAR G16 und G18 in den neuen 2024er-Modellvarianten verfügbar sein sollen, darüber schweigt sich ASUS leider noch aus