Lenovo Legion 7i und Legion 7: Pfeilschnelle Gaming-Boliden der 16-Zoll-Klasse

Nachdem Lenovo in der letzten Woche seiner gesamten Yoga-Familie ein umfangreiches Update spendierte, sind heute die Gaming-Boliden der Legion-Serie an der Reihe. Sowohl das Lenovo Legion 7 als auch das Lenovo Legion 7i bringen jeweils die neuste und mitunter schnellste Hardware-Technik mit, machen aber auch beim Gehäuse, der Tastatur und dem Bildschirm einige Verbesserungen.

So präsentieren sich die neuen Serienableger in einer subtilen und minimalistischen Metalloptik, kommen aber um typische Gaming-Elementente natürlich nicht herum, denn ein integriertes RGB-System mit entsprechenden Farbeffekten auf der Tastatur und einer Blende, die sich automatisch mit den Inhalten auf dem Bildschirm synchronisieren lassen, dürfen nicht fehlen. Das Gehäuse ist aus Aluminium und Magnesium in einem Unibody-Design und CNC-Technik hergestellt und soll so eine hohe Stabilität und Langlebigkeit bieten.

Die neue TrueStrike-Tastatur verfügt über einen tieferen Hubweg als bei der vorherigen Legion-Generation und lässt sich stellenweise optional sogar austauschen. Dank der WASD-Force-Sensor-Technik können Spieler die Tasten auf Wunsch wechseln und diese so beispielsweise ihren Charakter im Spiel beschleunigen, wenn mehr Kraft auf die Tasten ausgeübt wird.

Das Display ist ein 16-Zoll-Modell mit WQXGA-Auflösung und einem 16:10-Format mit nativen 2.560 x 1.600 Bildpunkten. Das Panel soll eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.250 Nits erreichen und ist so DisplayHDR-1000-zertifiziert. Das Spitzenmodell deckt den DCI-P3-Farbraum zu 100 % ab und erreicht eine Bildwiederholrate von 165 Hz. Es setzt auf die Mini-LED-Technik. Die zweite Option greift auf IPS zurück, erreicht dafür eine variable Bildwiederholrate von 165 bis 240 Hz. Dafür gibt es nur noch DisplayHDR-400-Zertifizierung. Das Basismodell ist auf 165 Hz bei 3 ms festgesetzt.

Unter der Haube gibt es wahlweise Intel- oder AMD-Komponenten. Das Lenovo Legion 7 wird von einem AMD Ryzen 9 6900HX oder einem AMD Ryzen 7 6800H samt einer AMD Radeon RX 6850M oder Radeon RX 6700M mit 12, bzw. 10 GB dediziertem Videospeicher befeuert. Dazu gibt es bis zu 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 4.800 MHz und eine schnelle PCIe-SSD mit maximal 2 TB Speicherplatz. Das Lenovo Legion 7i setzt hingegen auf einen Intel Core i9-12900HX oder Core i7-12800HX und kombiniert diesen mit einer NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti oder gar RTX 3080 Ti.

Trotz der schnellen und hitzigen Hardware ist die neue Generation des Lenovo Legion 7i und Legion 7 mit 19 mm etwas dünner und stemmt rund 2,5 kg auf die Waage. Unterwegs wird es über einen 99,99 Wh starken Akku versorgt, der sich mit bis zu 135 W per USB-C schnellladen lässt. Anschlussseitig wird ebenfalls neuste Technik bis hin zu WiFi 6E, Killer-Netzwerk und 2,5-Gigabit-Ethernet geboten. Die Intel-Variante bietet außerdem Thunderbolt 4.

Damit gehört die Legion-7-Reihe mitunter zu den am besten ausgestatteten Gaming-Boliden der 16-Zoll-Klasse. Das spiegelt sich im Preis wider: Das Lenovo Legion 7 soll im Juli zu einem Preis ab 2.599 Euro starten. Das Legion 7i als Intel-Version wird mindestens 2.999 Euro kosten.