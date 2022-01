ASUS ROG Zephyrus Duo 16: Neue Hardware für das Doppel-Display-Notebook

Neben seinem ROG Flow Z13 hat ASUS heute zum Auftakt der CES 2022 sein Doppel-Display-Notebook mit neuer Hardware und brandneuem Nebula-HDR-Display versehen. Das neue ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 soll bereits im Laufe des ersten Quartals zu einem Preis ab 3.299 Euro nach Deutschland kommen.

Als Basis dienen ein AMD-Ryzen-9-6000-Prozessor und eine NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop, welche beide erst am späten Nachmittag im Rahmen der CES 2022 in Las Vegas vorgestellt wurden und mit zu den schnellsten Notebook-Komponenten zählen. ASUS setzt nicht auf eine sparsame Max-Q-Lösung, sondern konfiguriert die dedizierte Grafiklösung mit 150 W und Dynamic Boost. Aufgrund des angewinkelten Displays direkt über der Tastatur kann das Notebook 30 % mehr Frischluft in das Gehäuse ziehen und so die Kühlleistung steigern. ASUS setzt außerdem auf eine Liquid-Metal-Verbindung zwischen dem Kühler und der CPU, was im Vergleich zu herkömmlichen Wärmeleitpasten die Temperaturen um bis zu 15 °C absenken soll.

Für das Hauptdisplay stehen zwei Panels zur Auswahl. Das ROG-Nebula-HDR-Display und ein sogenanntes Dual-Spec-Panel. Das Nebula-HDR-Display ist ein QHD-Mini-LED-Panel im 16:10-Format mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz, VESA-DisplayHDR-1000-Zertifizierung und einem Kontrastverhältnis von 100.000:1. Das Dual-Spec-Panel wurde hingegen gemeinsam mit BOE entwickelt und kann zwischen 4K mit 120 Hz und Full HD mit 240 Hz umschalten, um dem Nutzer so freie Auswahlmöglichkeit über die Auflösung und die Bildwiederholrate zu geben.

Das ScreenPad Plus dient als Zweitbildschirm direkt über der Tastatur als Zusatzdisplay zur Auslagerung einzelner Programme oder verschiedener Bedienelemente beispielsweise für Adobe Photoshop oder Premiere Pro. Die Tastatur hat ASUS ebenfalls überarbeitet. Sie bietet nun einen Tastenhub von 1,7 mm und erlaubt eine RGB-Einzeltastenbeleuchtung. Sechs Lautsprecher mit Dual-Force-Cancelling-Woofers, Dolby Atmos und Hi-Res-Audio runden die Ausstattung des ROG-Flaggschiffs weiter ab.

Bis April soll das ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 in Deutschland verfügbar sein.

ASUS ROG Zephyrus 14 GA402

Das ASUS ROG Zephyrus 14 GA402 wird das neue Nebula-Display mit umschaltbarer Auflösung und Bildwiederholrate ebenfalls bekommen, aber auf das ScreenPad verzichten. Die Basis werden hier ein neuer AMD-Ryzen-6000-Prozessor und eine mobile Radeon RX 6000S inklusive DDR5-RAM und 1 TB PCIe-SSD bieten.

Das ASUS ROG Zephyrus 14 GA402 wird ebenfalls noch im ersten Quartal 2022 nach Deutschland kommen. Startpreis: 1.899 Euro.