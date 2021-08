Erstmals mit Ryzen 5000: Gigabyte stellt das A7 X1 vor

Nachdem Gigabyte im Januar zur digitalen CES 2021 eine Reihe neuer Gaming-Laptops mit Intels Tiger-Lake-Prozessoren und GeForce-RTX-30-Grafik präsentiert hatte, hat man jetzt heimlich still und leise das erste Gerät auf AMD-Basis in den Handel geschickt. Seit wenigen Tagen ist das Gigabyte A7 X1 in Deutschland gelistet und vereinzelt sogar schon zu einem Preis ab etwa 1.999 Euro verfügbar.

Highlight des 17,3 Zoll großen Gaming-Boliden ist natürlich sein Prozessor. Hier setzt Gigabyte erstmals auf einen Ryzen-5000-Prozessor, konkret auf den Ryzen 9 5900 HX. Er bietet acht Zen-3-Kerne mit 16 Threads an, die sich mit einem Basis- und Boost-Takt von 3,3 bis 4,6 GHz ans Werk machen und auf einen 16 MB großen L3-Cache zurückgreifen können. Für weniger leistungsfordernde Grafikaufgaben ist eine AMD-Vega-8-Grafik integriert, die TDP wird offiziell mit typischen 45+ W von AMD angegeben.

Die integrierte Grafiklösung der AMD-CPU ist beim Spielen natürlich nicht aktiv. Hier setzt das Gigabyte A7 X1 auf eine NVIDIA GeForce RTX 3070 mit 8 GB GDDR6-Videospeicher, die über die volle Max-P-Leistung verfügt und mit einer TGP von 140 W spezifiziert ist. So sollen Taktraten von mindestens 1.560 MHz erreicht werden. Natürlich werden auch in Verbindung mit dem AMD-Untersatz Techniken wie Max-Q, Dynamic Boost 2.0, Resizable Bar oder die Optimus-Technologie unterstützt.

Damit bietet das Gigabyte A7 X1 mehr als genug Rechenpower, um selbst die grafisch anspruchsvollsten Spieletitel auf den Bildschirm zu zaubern. Letzterer misst 17,3 Zoll in seiner Diagonalen, löst nativ mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf und erreicht eine hohe Bildwiederholrate von 144 Hz. Das IPS-Panel ist entspiegelt und soll den NTSC-Farbraum zu 72 % abdecken. Gigabyte setzt wie bei all seinen Notebooks auf ein Thin-Bezel-Display mit Bildschirmrändern von nur 3 mm.

Auf der technischen Seite runden 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 3.200 MHz und eine schnelle NVMe-SSD mit 512 GB Speicherplatz die Ausstattung ab. Der 17-Zöller bietet außerdem noch Platz für ein ergänzendes 2,5-Zoll-Laufwerk und für insgesamt zwei M.2-SSDs. Anschlussseitig werden ein USB-2.0-Port und jeweils ein USB-3.2-Gen1- und -Gen2-Port nach Typ-A geboten, genau wie HDMI 2.0 und einmal miniDisplayPort 1.4. Zwei 3,5-mm-Klinkenbuchsen für den Anschluss eines Headsets und eine Netzwerk-Buchse mit 2,5 GBit/s runden das Gesamtpaket weiter ab.

Drahtlos wird per WiFi 6 und Bluetooth 5.0 kommuniziert. Für unterwegs ist ein 49 Wh starker Akku integriert. Insgesamt bringt es das Gigabyte A7 X1 auf Abmessungen von 396 x 262 x 32,4 mm und stemmt rund 2,5 kg auf die Waage. Die Chiclet-Tastatur ist RGB-hintergrundbeleuchtet, die beiden 2-Watt-Lautsprecher unterstützen Nahimic 3.

Im Preisvergleich ist das neue Gigabyte A7 X1 ab knapp unter 2.000 Euro gelistet.