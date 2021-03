ASUS ROG Flow X13: Gaming-Convertible ab sofort erhältlich

Im Januar kündigte ASUS mit dem ROG Flow X13 sein erstes 2-in-1-Gaming-Notebook an, das obendrein exklusiv von AMDs Ryzen-Prozessoren befeuert wird. Im Laufe des ersten Quartals sollte der kompakte Gaming-Bolide mit seinem 360-Grad-Display auf den Markt kommen, tatsächlich ist es jetzt endlich so weit: Wie ASUS per Pressemitteilung bekannt gab, ist das Gerät ab sofort zu einem Preis ab 1.499 Euro in Deutschland erhältlich.

Das ASUS ROG Flow X13 besitzt ein 360-Grad-Flip-Design, bei dem sich der Bildschirm komplett auf die Geräteunterseite klappen lässt, womit mehrere Einsatzmöglichkeiten realisiert werden können. Zum einen kann das 2-in-1-Device als klassisches Notebook herhalten, zum anderen kann es dank kapazitiver Bildschirmoberfläche und umgeklapptem Bildschirm zum performanten Tablet umfunktioniert werden. Außerdem kann es für den einfachen Multimedia-Konsum im Tent-, bzw. Stand-Modus auf den Tisch gestellt werden.

Das Display misst hierfür 13,4 Zoll in seiner Diagonalen und löst wahlweise mit 1.920 x 1.200 oder 3.840 x 2.400 Bildpunkten auf. Je nach Panel können bis zu 120 Hz erreicht werden. In beiden Fällen setzt man auf ein 16:10-Seitenverhältnis, was im produktiven Einsatz mehr Platz auf dem Bildschirm schafft, und kalibriert das Display ab Werk vor. Für Spieler wird natürlich auch Adaptive-Sync unterstützt, das Panel per Gorilla-Glas geschützt.

Unter der Haube stecken ausschließlich AMDs neuste Ryzen-Prozessoren, welche man zur digitalen CES 2021 Anfang des Jahres offiziell vorgestellt hatte. Der AMD Ryzen 9 5980HS bietet acht Kerne und 16 Threads mit bis zu 4,8 GHz an, alternativ gibt es die etwas langsameren Modelle Ryzen 9 5900HS und Ryzen 7 5800HS. Für die 3D-Beschleunigung zeichnet sich stet eine dedizierte NVIDIA GeForce GTX 1650 verantwortlich. Mittels der separat erhältlichen neuen ROG XG Mobile können aber auch schnellere Modelle bis hin zur NVIDIA GeForce RTX 3080 als eGPU eingesetzt werden. Dazu gibt es bis zu 32 GB LPDDR4-Arbeitsspeicher und eine schnelle NVMe-SSD mit maximal 1 TB an Speicherplatz. Eine Schnelllade-Funktion per USB Typ-C gehört ebenso zur Grundausstattung, wie integrierte Lautsprecher mit Dolby Atmos.

Ab 1.499 Euro ist das ASUS ROG Flow X13 ab sofort in Deutschland erhältlich und wird zu diesem Preis auch schon im Preisvergleich geführt. Vereinzelt betragen die Lieferzeiten jedoch zwischen neun und zwölf Werktage.

