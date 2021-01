Acer Aspire 5 und 7: AMD-Unterbau für Multimedia-Fans

Neben dem Nitro 5 oder dem Predator Triton 300SE frischt Acer zur digitalen CES 2021 seine Aspire-Familie auf und bringt das Aspire 7 und Aspire 5 mit den neuen AMD-Prozessoren auf den Markt. Beide Produktserien sollen sich an stilbewusste Nutzer unterwegs richten.

Das Acer Aspire 7 bekommt dafür ein Leistungsupgrade mit den neuen AMD-Ryzen-5000U-Prozessoren sowie einer NVIDIA GeForce GTX 1650 und soll so für alle Lebenslagen die richtige Performance bieten können – egal ob als Einstiegsgamer oder als Multimedia-Notebook für unterwegs. Dazu gibt es bis zu 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher, eine 1 TB große PCI-Express-SSD und natürlich schnelles Dualband-WiFi 6. Der Bildschirm misst 15,6 Zoll in seiner Diagonalen, löst nativ mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf und erreicht im schlanken und minimalistisch designten Gehäuse eine Screen-to-Body-Ratio von fast 82 %. Dank hauseigener Techniken wie Acer Color Intelligence oder ExaColor sollen Farben und visuelle Inhalte realitätsnah dargestellt werden, aber auch Helligkeit und Sättigung werden in Echtzeit angepasst.

Das Acer Aspire 7 bietet mehrere Kühlmodi, zwischen denen per Shortcut auf Wunsch hin und her geschaltet werden kann. Moderne Anschlüsse bis hin zu USB Typ-C runden das Gesamtpaket weiter ab.

Das Acer Aspire 5 ist der kleine Bruder. Hier halten ebenfalls die neuen AMD-Prozessoren der 5000er-Serie Einzug, obendrauf kommen allerdings ein Upgrade auf die AMD Radeon RX 640 sowie bis zu 24 GB Arbeitsspeicher. Damit spricht man eher ambitionierte Blogger, Hobby-Fotografen oder Studenten an, die ein leistungsfähiges Notebook mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Daten lassen sich auf einer bis zu 1 TB großen M.2-SSD und/oder auf einer bis zu 2 TB fassenden 2,5-Zoll-HDD ablegen. Das Display bietet auch hier 15,6 Zoll auf IPS-Basis sowie die Full-HD-Auflösung. WiFi 6 gehören beim Aspire 5 ebenso zur Grundausstattung wie USB Typ-C und einige weitere Features des größeren Serienvertreters.

Das Acer Aspire 7 soll ab März zu einem unverbindlichen Endkundenpreis ab 799 Euro erhältlich sein. Das Acer Aspire 5 soll ab April zu Preisen ab 499 Euro folgen.

Mehr Power für das Helios

Wer als Spieler mehr Geld ausgeben möchte, für den hält Acer das Predator Helios 300 bereit, welches im Rahmen der CES 2021 ebenfalls ein Refresh erhalten hat. Spieler können nun ebenfalls auf die neuen Ampere-Grafikkarten bis hin zur NVIDIA GeForce RTX 3080 zurückgreifen. Keine Angaben macht Acer derweil für die Prozessoren – vermutlich bleibt es bei Comet Lake H. Das Display bleibt bei einer Diagonalen von 15,6 Zoll, bietet dafür schnellere Varianten bis hin zu 240 Hz bei 3 ms.

Das Acer Predator Helios (PH315-53) wird voraussichtlich ab März ab 1.449 Euro in die Läden kommen.